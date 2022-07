Nå er det brennhett på bruktbilmarkedet

Man skulle kanskje tro at sommermånedene er stille på bruktbilmarkedet. At de fleste er på ferie, prioriterer å være sammen med familie og venner eller bare kobler av og gjør andre ting.

Slik er det tydeligvis ikke.

– Nei, absolutt ikke hos oss i alle fall. Her er det fullt trøkk hele veien.

Det sier Espen Hovde, som er salgsdirektør for brukbil hos Birger N. Haug. En kjede som har åtte forretninger, blant dem to outlet for brukte biler, i Stor-Oslo-området. De forhandler til sammen åtte ulike nybilmerker og omsetter også en mengde ulike brukte biler i alle prisklasser.

Juli-trøkket

– Etter en litt forsiktig start på året, er det nå skikkelig fart på bruktbilmarkedet. Både juni og juli, som det bare er noen få dager igjen av nå, kommer til å bli knallbra for oss. Det vi kaller for juli-trøkket har virkelig slått inn i år.

– Så det at juli er «tørke» i bruktbilmarkedet på sommeren, det stemmer ikke?

– He, he. Nei, det gjør ikke det. Våre selgere har stått på og gjort en svært god jobb, svarer Hovde.

Feriepenger pluss god tid er lik ny bil, tror Espen Hovde, som er Salgsdirektør bruktbil, hos Birger N. Haug. Nå er det brukt elbil som gjelder.

– Hva er det som skjer. Er det bruktbilturister som kommer og kjøper billige biler og kjører dem hjem?

– De finnes nok fortsatt, men i ganske liten grad nå, tror Hovde.

– Tidligere kom gjerne folk nordfra og kjøpte biler sør i Norge. Det kunne være penger å tjene på det for en del år siden. Slik er det ikke lenger – i alle fall ikke i samme grad. Internett har gjort verden mindre og prisene settes mer etter alder, kilometerstand og generell tilstand, enn hvor i landet bilen er. Men utvalget av biler er naturlig nok størst i området det bor flest mennesker. Jeg tror mer på teorien om: Feriepenger pluss god tid = bruktbilkjøp, forklarer han.

Elbiler populært

Det er særlig én biltype som er ekstra populær på bruktbilmarkedet om dagen. Nemlig nyere elektriske biler.

Det er alt annet enn stille i bruktbilhallene rundt om i landet på denne tiden av året.

– Ja, og dette er relativt nytt. Selvfølgelig har vi solgt brukte elbiler tidligere også. Men i år har dette virkelig tatt av. En nyere, brukt elbil kommer knapt innenfor dørene, før den formelig rives unna. Vi har ikke opplevd maken, men det er gøy, da.

– Hvordan påvirker dette prisene?

– Akkurat nå er de høye for nyere, kurante elbiler.

– For høye?

– Det er tilbud og etterspørsel som fortsatt regulerer kjøp og salg, enten det er snakk om ved til vinteren, eller brukte biler. Det er liten vits i å gi store rabatter eller å sette ned prisen på en vare kundene står i kø for å kjøpe. Det gjør at prisene holder seg svært godt.

Etterspørselen etter nyere elbiler er så stor at Birger N. Haug også bruktimporterer en del biler for å dekke opp for den enorme pågangen.

Leveringssituasjonen på nye elbiler på virker naturligvis markedet her. Sammen med at utvalget har blitt større, også på bruktmarkedet. I tillegg begynner nå mange biler å få god rekkevidde og den generelle skepsisen til biltypen er i ferd med å forsvinne.

– Av rundt tre millioner biler i Norge er nå rundt 500.000 av disse elektriske. Klart det merkes på bruktbilmarkedet, sier Hovde.

Stabilt marked

Ganske sikkert spiller den voldsomme økningene på drivstoffprisen også inn. En elbil som Hyundai Ioniq 5, har et oppgitt strømforbruk på 14,7 kWt. Det gir en ladekostnad (hjemmelading) på rundt 1,70 kroner per mil. (Tall fra Tibber.no)

Hyundai Ioniq5 er en av nybilene det er lang ventetid på, og som er svært lettomsettelig på bruktbilmarkedet.

En dieselbil som har et forbruk på 0,65 l/mil vil, med en drivstoffpris på 25 kroner per liter, ha en drivstoffkostnad på 16,25 kroner per mil. Forskjellen er påtagelig.

Alt tyder på at levekostnadene for nordmenn vil øke den nærmeste tiden. Dette tror ikke bruktbildirektøren vi ha så mye å si.

– Den generelle kjøpekraften hos nordmenn tror jeg fortsatt er, og forblir, sterk. Det rammer nok andre markeder som hytter, båter og trolig nybil-markedet først. Erfaringene viser at bruktbilmarkedet er mer stabilt og mindre følsomt. Etterspørselen etter brukte elbiler ser jeg ikke for meg avtar vesentlig med det første. Til det er etterspørselen og momentet i markedet for stort, avslutter Hovde.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.