Mange gjør det, men UP-leder advarer: – Helt ubrukelig

Har du piggdekk på bilen, er det også klare regler for når du kan bruke dem – og når de må av. For piggfrie vinterdekk, er det derimot ingen datoregler. Det er fullt lovlig å bruke dem hele året.

Lovlig – men det betyr ikke at det er lurt. Fra flere hold har det blitt advart mot dette, fordi piggfrie vinterdekk har vesentlig dårligere egenskaper enn sommerdekk når det er varmt i været.

Undersøkelser har vist at rundt 20 prosent av bilistene ignorerer dette, og bruker vinterdekk også på sommeren.

– Helt ubrukelig

Én av dem som merker det ute på veiene er Utrykningspolitiet (UP). Når de har kontroller, kommer de også over mange som kjører med vinterdekk i den varme årstiden.

Nylig hadde UP hatt kontroll i Trømborg i Indre Østfold. I etterkant er politioverbetjent Rune Dahl temmelig oppgitt over dekkutrustningen:

– Overraskende mange kjører rundt på piggfrie vinterdekk. Det er helt ubrukelig på en asfalt som kan bli mellom 40 og 60 grader varm. Det er for sløvt ikke å bytte til sommerdekk, piggfrie vinterdekk er beregnet på null grader eller lavere, de blir svært glatte på varm asfalt, sier han, til Smaalenenes Avis som først skrev om dette.

Dette er farligere enn slitte sommerdekk

Vil ha forbud

Men noen sanksjonsmuligheter har UP altså ikke. De må nøye seg med å gi råd – og la bilistene på vinterdekk få kjøre videre.

Fra flere hold jobbes det imidlertid for å få tilsvarende regler for piggfrie vinterdekk, som for piggdekk. Altså at det blir frister for når disse kan brukes. Flere forsikringsselskaper har tatt til orde for dette, det har også dekkbransjen og Opplysningsrådet for Veitrafikken gjort.

Grunnleggende her er at piggfrie vinterdekk har en annen og mykere gummiblanding enn sommerdekk. Det gjør at de slites unødig fort på sommervarm asfalt.

– Best på grusveien til hytta – men dårligst sikkerhet på vanlig vei

Mange utsetter dekkskift litt når våren kommer. Så blir litt utsettelse fort til mange uker og kanskje måneder. Foto: NTB

Tenk sikkerhet

Slitasje er én ting. En annen – og langt viktigere sak – er at de piggfrie vinterdekkene har langt dårligere veigrep og kan skape direkte farlige situasjoner. Allerede fra under 10 varmegrader forringes de piggfrie dekkenes egenskaper betraktelig.

Jo varmere det blir, desto mykere blir dekkene. Da får man i tillegg til lengre bremsestrekning, mer ustabilitet, dårligere drenering og økt fare for vannplaning.

Det gir bilen andre kjøreegenskaper, som kanskje ikke merkes så godt i det det daglig, men som kan være helt avgjørende i en kritisk situasjon eller en unnamanøver.

Øker bremselengden kraftig

Jo varmere det er i været, jo skumlere er de piggfrie dekkene. Selv slitte sommerdekk er bedre enn disse.

Beregninger som er gjort, viser at et piggfritt vinterdekk i 80 km/t og 6 varmegrader gir 12 meter økt bremselengde i forhold til et sommerdekk. I 50 km/t og i 20 varmegrader, øker dette til hele 14,5 meter. Marginene kan bli skjebnesvangre og det kan i ytterste konsekvens stå mellom liv og død.

Også på våt asfalt er de piggfrie dekkene dårlige, da faren for vannplaning øker betraktelig.

– Det finnes ikke noe som heter helårsdekk

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.