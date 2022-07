– Mange bruker varselblinken som om det skulle gjøre en ulovlig parkering lovlig. Det gjør det ikke. Snarere kan det virke omvendt. Nødlysene blir rett og slett et varsel om en ulovlig parkering. Det fremhever den ulovlige parkeringen og tiltrekker seg oppmerksomhet, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland i Naf , som bestilt undersøkelsen.

Undersøkelsen, som Norstat har utført, viser at én av fem under 40 år svarer at det er greit å gjøre korte stopp og sette på nødblink på steder hvor det ikke er tillatt å stanse.

Menn, folk fra Oslo og folk med høy inntekt er på norgestoppen i å velsigne feil bruk av nødblink. Blant Oslo-borgere svarer 27 prosent at det er greit å bruke nødblink for å parkere ulovlig.

– Det store flertallet skjønner heldigvis at dette er ulovlig. 87 prosent svarer at dette ikke er greit. Eldre sjåfører og sørlendinger ser ut til å respektere dette forbudet mer enn yngre folk i Oslo, sier Braadland.