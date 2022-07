Tesla-sjefen: Bilene er «pinlig dyre»

Store deler av bilbransjen opplever nå tøffe tider. Korona-pandemien påvirket både produksjon og salg sterkt. I kjølvannet av dette kom både logstikkproblemer og delemangel. Og nå påvirker også krigen i Ukraina på flere områder.

Én av dem som merker dette er Tesla. De har på imponerende vis klart å holde produksjonen sin høyt og har åpnet nye fabrikker både i Kina og Tyskland. Men Tesla merker godt at både råvarer og deler har økt betydelig i pris.

Dette har gjort at de har måttet øke prisene på bilene sine flere ganger, også her i Norge. Og Tesla-sjef Elon Musk er som vanlig frittalende når han kommenterer dette:

Håper å kunne kutte prisene

– Vi har økt prisene våre flere ganger. For å være ærlig er de på pinlige nivåer. Men vi har hatt mange problemer med underleverandører og produksjon og inflasjonen er helt vill, sa Musk da selskapet la frem resultater for andre kvartal.

– Jeg tror inflasjonen vil falle mot slutten av året. Jeg håper – men dette er ikke noen lovnad – at vi på et tidspunkt kan redusere prisene litt, la Musk til.

Tesla har virkelig fått opp produksjonen de siste par årene. Fabrikken i Fremont i California har også fått følge av fabrikker i Kina og Tyskland. Foto: NTB

Dyrere i Norge

Prisøkningene later forresten ikke til å ha lagt noen stor demper på etterspørselen. Tesla sliter med å hode ventetiden nede, samtidig som de jobber hardt med å øke produksjonen ved fabrikkene sine.

Her i Norge hadde Model 3 siste prisøkning i mars. Da gikk innstegsmodellen fra 369.900 til 409.000 kroner. Samtidig økte prisene på Model Y Long Range, fra 534.900 til 549.900 kroner. Denne har senere økt ytterligere 10.000 kroner og koster nå fra 559.990 kroner.

Model Y er den nye bestselgeren til Tesla i Norge, de har levert ut over 6.000 eksemplarer så langt i år.

Model Y er storselgeren

Etter årets seks første måneder er Tesla med god margin Norges største bilmerke. 8.062 biler gir en markedsandel på imponerende 11,8 prosent. Dette er nesten 1.500 flere biler enn Volkswagen på andreplass har levert ut.

Model Y har nå tatt over som den virkelige storselgeren. Hele 6.130 biler er registrert så langt i år. For Model 3 er tallet 1.918. Disse to står dermed for til sammen 8.048 biler. Det betyr at Tesla ikke har solgt mer enn 14 eksemplarer til sammen av de tidligere storselgerne Model S og Model X her hjemme.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no