Den landsrepresentative undersøkelsen er gjort av Norstat blant norske bileiere på oppdrag fra Naf.

I de tre laveste inntektsgruppene er det mellom 40 og 45 prosent som har kuttet ned på kjøringen, mens i gruppene med inntekt fra 600 000 og oppover er det mellom 21 og 14 prosent som svarer det samme, skriver Naf i en pressemelding.

Blant dem med lav inntekt er det også færre som oppgir at de har bestemt seg for å gå over til elbil. Ingunn Handagard, pressesjef i Naf, mener de høyre prisene på drivstoff forsterker forskjellene.

– For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er i mindre grad sikre på at de får byttet til elbil, sier Handagard.

På landsbasis svarer 26 prosent – noe som tilsvarer én av fire – at de har bestemt seg for, eller vurderer å bytte til elbil.

Blant dem med inntekt over 700.000 kroner i året er andelen betydelig høyere – 34 prosent svarer det samme. Blant dem med inntekt over 1 million kroner svarer hele 37 prosent at de vurderer, eller har bestemt seg for, å bytte til elbil.