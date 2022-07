Frykter det kan bli mangel på vinterdekk i Norge

Bilbransjen har hatt det tøft de siste årene. Først kom corona-nedstengningene. Så ble det problemer med både logistikk og deletilgang. Resultatet er en kraftig nedgang i antall produserte biler hos mange.

Krigen i Ukraina gir også flere utslag her. En av dem som merker den svært godt, er dekkbransjen. Russland er storprodusent av bildekk. Flere store selskaper har lagt produksjonen sin dit. Nå er det bråstopp.

Bransje-nettestedet MotorBransjen.no skriver nå at det rett og slett kan bli mangel på dekk her i Norge til vinteren. Så vanskelig er situasjonen.

– Mye er uforutsigbart

Ifølge MotorBransjen.no er flere dekkhotell og forhandlere bekymret for å gå tomme for flere dimensjoner.

– Det er så mye som er uforutsigbart, sier salgsdirektør Kjetil Nilsen i Nordisk Dekkimport (NDI), til nettstedet.

NDI er en betydelig aktør i markedet og åpnet i juni nytt storlager i Vestby, med en prislapp på 230 millioner kroner. Her lagrer de i dag 70.000 dekk, det skal på sikt økes til 300.000.

Ikke mulig å etterbestille

Prisene på vinterdekk skal denne sesongen ligge rundt 20 prosent høyere enn i fjor, men Nilsen trekker frem at det er flere utfordringer enn bare prisen.

– Handelssaksjoner av varer fra Russland inkluderer dekk og dekkfabrikker. Her har i Russland i flere år har vært dominerende når det gjelder vinterdekk med nordisk gummilag. Alle verdens største dekkprodusenter har produsert sine vinterdekk for Norden i Russland, hevder Nilsen.

Han forteller til MotorBransjen.no at de nå må få vinterdekk fra moderfabrikkene i Asia. Det betyr lange leveringslinjer og at de er nødt til å bestille alt man trenger opptil ti måneder før sesongstart.

– Og det er ikke mulig å etterbestille, sier Nilsen som berømmer mange dekkforhandlere for å være tidlig ute med bestillingene i år.

– Risikerer problemer

Brooms bilekspert Benny Christensen mener dette er en viktig signal å ta med seg hvis man planlegger å kjøpe nye vinterdekk i år:

– Det har nok aldri vært smartere å være tidlig ute. Venter du for lenge, risikerer du problemer med å få tak i de dekkene du vil ha. Det kan bli dyrere, det kan også bli sånn at du må kjøre ganske langt av gårde for å finne noen som har riktige dekk. Det kan du forhåpentligvis slippe hvis du ikke venter for lenge, sier Benny.

Minstekrav

Glemte du å sjekke vinterdekkene da du skiftet til sommerdekk? Da er det en god anledning å gjøre det nå:

– Minstekravet til mønsterdybde her er på 3 millimeter. Er de under eller nærmer seg dette tallet: Da er det bare å bytte, først som sist. Mange eksperter anbefaler minst 4 millimeter mønsterdybe. Og husk: Setter du på dekk som nærmer seg minimumskravet, er du fort under i løpet av sesongen. Da er det både best og mest effektivt å skifte dekk samtidig som du skal legge om fra sommerdekkene, avslutter Benny.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.