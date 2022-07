Rekorddyre verkstedtimer? Dette kan du heller gjøre selv!

Det å levere bilen på verksted for hver minste ting kan fort bli fryktelig dyrt. Timepris rundt 2.000 kroner er slett ikke uvanlig. Og det gjelder også for enkle ting, som ikke krever spesialverktøy eller mye kompetanse.

Hvis du heller gjør det selv, kan du spare mye penger. Samtidig skaffer du deg en fin hobby – og du bygger kompetanse.

Slik sett kan det å lage seg en liten mekkeplass være en veldig god investering.

Selv om bilene har blitt stadig mer avanserte, er det fortsatt en god del ting du ganske enkelt kan fikse selv.

Dette er noe av det du kan gjøre

– Slik som hjulbytte, skifte olje, ta en generell service, bytte lyspærer, skifte drivstoff-filter, skifte bremser, reparere eksosanlegg, eller ettermontere utstyr som for eksempel stereoanlegg eller ekstralys – dette er blant de det veldig mange klarer selv, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han startet sitt eget sykkelverksted som 11-åring, i et gammelt hønsehus. At han skulle bli bilmekaniker, bestemte han seg for allerede i barndommen. Og slik ble det.

– Jeg har alltid likt å fikle og å fikse opp ting. Det begynte med lekebilene mine, jeg demontere vekkerklokka til mutter`n og fikk den aldri sammen igjen … Siden fortsatte det med bil. Jeg hadde bil FØR moped – og ja, det ballet liksom bare på seg.

Du trenger ikke kjempemye plass eller masse fancy innredning for å kunne gjøre mye med bilen selv.

Kjøpte fastnøkler først

– Hva var det første verktøyet du kjøpte?

– Jeg er oppvokst på et småbruk, så vi hadde en del verktøy hjemme, men mest snekker-greier. Det var jeg ikke så interessert i. Det første jeg kan huske jeg kjøpte for egne penger var et fastnøkkelsett på Fåberg Samvirkelag. Det kostet 59 kroner. Jeg har noen av de fastnøklene ennå – mer enn 40 år senere. Senere husker jeg at det var stort da jeg kjøpte min egen elektriske drill. En Bosch. Den ligger i garasjen og fungerer like godt den dag i dag.

– Og hva er den siste nyervervelsen på verktøyfronten?

– Den er så ny at jeg ikke har fått den ennå. En spesialtang man bruker når man «bygger» tennplugg-kabler selv. Den ble bestilt fra USA og kommer nok om bare noen dager nå.

Bruker én ting mer enn noe annet

– For du holder fortsatt på å mekke i garasjen?

– Absolutt. Det siste jeg gjorde der var å få fikset ladingen på en gammel Volvo jeg har, forteller Broom-Benny videre.

– Det er ikke så veldig mye som skal til av verktøy og utstyr før man kan ordne enkle saker selv. Da kan man blåse i bilverkstedet og spare en god slump penger.

