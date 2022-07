Luksusproblem: Gjør det nå – før det kanskje er for sent

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny

Jeg har veldig lyst på en ny bensinbil før det er for sent. Jeg sitter med et inntrykk av at det haster å kjøpe elbil, men det er egentlig en siste bil med forbrenningsmotor det haster med? De er vel på sitt aller beste nå, mens elbiler bare blir bedre og bedre framover.

Uansett, hvis man klinker til med en splitter ny BMW M3 med et perspektiv på fem år, tror du man økonomisk kommer dårligere ut av det enn for eksempel en splitter ny elektrisk Porsche Taycan?

Benny svarer:

Heisann, dette er et interessant dilemma som jeg kjenner meg godt igjen i.

Etter fire år med Tesla Model S, som jeg for øvrig var veldig godt fornøyd med, kjøpte jeg meg bensinbil igjen. En Porsche Panamera Sport Turismo, ladbar hybrid. Ikke fordi den er ladbar, men fordi det var det jeg hadde råd til.

Jeg har ikke angret ett sekund – selv etter å har kjørt tur-retur Asker – Nordkapp i sommer og fylt drivstoff for sikkert 14.000-15.000 kroner.

Tanken bak bilbyttet var det samme som hos deg. Jeg hadde lyst på en skikkelig bensinbil. En som lager ordentlig godlyd, som girer med super-presise skift og som byr på gode ytelser og skarpe kjøreegenskaper – før det er for sent. Rett og slett realisere en drøm før det blir sett på som total «galskap».

Så får man betale den prisen det koster. Det er et bevisst valg og man lever tross alt bare én gang.

BMW M3 koster fra rundt 1,1 millioner kroner og er definitivt en entusiastbil for «bensinhoder».

Elbil billigst i bruk

De bilene du vurderer ligger i prissjiktet pluss/minus én million kroner. Litt avhengig av modell. Det er for de fleste av oss mye penger.

Det er liten tvil om at en elbil er betydelig rimeligere i bruk enn en fossilbil. Både når det gjelder bompasseringer, parkering og andre fordeler, selv om disse fases noe ut nå. Også når det gjelder drivstoff er forskjellene store, selv med dagens strømpriser. Har man lademuligheter hjemme og lader smart, er besparelsene store.

Som kjent er ikke bensinprisene akkurat lave om dagen. Vegard hos oss i Broom-redaksjonen både har – og har hatt – flere BMW M-biler. Han bekrefter et forbruk på godt over literen i gjennomsnitt. Service koster også ekstra. Det blir fort penger av slikt.

Femårs-perspektiv

Når det gjelder den største utgiftsposten av dem alle, nemlig avskrivingen, så tør jeg ikke å ha noen mening om hva det kan beløpe seg til fem år fram i tid. Til det er markedet altfor mye i endring. Hvordan det ser ut i 2027 vet ingen.

Én ting er nok sikkert. Som du selv er inne på, vi er i startgropen på dette med elbil. Både med tanke på batteriene og lading tror jeg vi vil se en betydelig utvikling framover.

Nå er det jo heller ikke slik at det vil bli noe forbud mot fossilbiler. De vil være med oss i overskuelig framtid, men i vesentlig mindre grad enn nå. Innen 2035 vil nye bensin og dieselbiler langt på vei være en saga blott. Men de brukte vil leve videre. Lenge.

Elektriske Porsche Taycan er ingen billigbil, men er kanskje det politisk mest korrekte- og framtidsrettede valget.

Drømmer viktigere enn penger

Heftige M-modeller fra BMW, RS fra Audi og AMG-varianter fra Mercedes selger dessuten som aldri før her i Norge.

Jeg både tror og håper at disse bilene vil holde seg relativt godt i pris framover. At de blir enda dyrere i bruk, kan nok skje.

Nå tror jeg også at det er slik at når man vurderer biler i dette segmentet, så er det ikke nødvendigvis pris og fornuft som betyr aller mest. Da hadde vi nok kjørt Kia e-Niro alle sammen. Det er en av de fornuftigste bilene jeg vet om, men ikke den mest spennende.

Nå eller aldri?

Jeg tror valget i ditt fall, som i mitt, handler mer om følelser, drømmer og lidenskap til biler, enn om penger. Men det er alltid fint å ha en liten fornufts-knagg å henge å henge drømmene på.

Dette kommer til å koste penger, uansett om du velger bensindrevet BMW M3 eller elektrisk Porsche Taycan. Porsche er det mest framtidsrettede og politisk mest korrekte valget – men jeg tror M3 vil appellere mest til entusiasten i deg.

Dessuten slipper du at "alle andre" har lik bil. Taycan er jo blitt veldig populære.

Dette er uansett ikke fornuftige, men morsomme bilvalg. Ønsker deg lykke til!

