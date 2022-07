Kvinnen tok over 150 førerprøver – så begynte noen å lure

Hun må ha vært en skikkelig racer både på å kjøre opp til førerkort og ikke minst til å ta teoriprøver.

En britisk kvinne har nemlig gjort dette mer enn 150 ganger mellom 2018 og 2020.

Nå var det slett ikke slik at kvinnen slet med å få førerkort selv. Snarere tvert imot. Hun tok det bare uvanlig mange ganger.

Fattet mistanke

Den 29 år gamle kvinnen utga seg nemlig for å være andre personer. Slik «hjalp» hun med både teoriprøven og den praktiske delen av oppkjøringen. Det skriver nettavisen dailymail.co.uk.

Det var til slutt ansatte ved en trafikkstasjon som fikk mistanke om at ikke alt var helt i orden. De meldte i fra til Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) og en etterforskning ble igangsatt.

Nå har Inderjeet Kaur, som kvinnen heter, erkjent straffeskyld og er fengslet for åtte måneder.

Det er vanligvis en ganske lang prosess bak det å få førerkort. Men noen lar seg friste til å jukse. Foto: NTB

Inndratt

– Forbrytelsene Kaur begikk satte uskyldige trafikanter i fare ved å la ufaglærte og farlige bilister ha tilsynelatende gyldige førerkort.

– Sikkerhet på veiene våre har alltid vært prioritert. Å arrestere de som bryter loven på den måten vi her har sett er viktig. Det sikrer at vi kan holde ukvalifiserte sjåfører borte fra veien. Det sier sjefinspektør i politiet, Steven Maloney, til dailymail.

Førerkortene til de som Kaur hjalp er inndratt. Nå må de selv stille opp og ta både teori og førerprøve, før de får slippe til bak rattet igjen.

Du må klare både teoretisk og praktisk prøve for å få førerkort. Men ikke alle følger reglene her. Foto: NTB

Skjer også i Norge

PS: Dette er heller ikke noe ukjent fenomen i Norge. De ansatte hos Statens vegvesen har flere ganger avslørt juks ved teoriprøver. Enten ved at kandidatene har gitt seg ut for å være noen andre – eller de har brukt ulike hjelpemidler for å jukse på selve prøven.

I 2020 innførte Vegvesenet strengere straff for å jukse på teoriprøven. Tidligere fikk man bare to uker karantene hvis man jukset, men nå er dette strammet inn. De som blir tatt for juks får mellom 5 og 12 måneders karantene. Det er alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantene man får.

– Mørketallene er nok store, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å avdekke juks, sa avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen da de nye reglene ble kjent.

