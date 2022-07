Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



PORSCHE: En gang i det forrige årtusen var AMG et selvstendig selskap som tok for seg enkelte av de store modellene fra Mercedes-Benz, og gjorde dem sprekere og hardere i fjæringen. AMG har for lengst blitt hentet inn i varmen hos Mercedes, og blitt en del av selskapets front mot blant annet Porsche, M-modellene fra BMW og RS fra Audi. Men det finnes et annet selskap med enda større turboer og karbon-spoilere, kalt Brabus.

KOSTBARE KONTRASTER: Dersom du velger å oppgradere din Porsche 911 Turbo S hos Brabus, åpner de for en rekke forskjellige spennende farget sytråd de kan bruke til å skape kontraster i førermiljøet. Billig blir det nok ikke. Foto: Brabus

Sparer dekkene

Opprinnelig konsentrerte også Brabus seg om biler med trepunkts-stjerne på nesa, men viste nylig frem modellen Brabus 820, basert på Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Du vet det er betimelig å holde på hatt og briller når de skriver at toppfarten i den åpne bilen er elektronisk begrenset til 340 km/t for å spare på dekkene.

Som navnet indikerer er altså effekten hevet fra 650 hk i standard-utførelse til 820 hk, og dreiemomentet er øket fra 800 Nm til 950 Nm. Resultatet er ifølge pressemeldingen at øvelsen 0-100 km/t skal kunne gjennomføres på smått fantastiske 2,5 sekunder.

FORMEL 1: Eksosanlegget fra Brabus er laget av Inconel, et materiale som også benyttes i Formel 1. Foto: Brabus

Egne turboer

Det er et tall som Bugatti Veyron i sin tid fikk stor oppmerksomhet for, men som nå altså er tilgjengelig i en modifisert Porsche 911 Turbo S. Nettopp turbo-ene fra Porsche har blitt skiftet ut med egenproduserte Brabus-enheter, og de skal visstnok ha egne ventiler som lager ekstra mye lyd når du på et eller annet tidspunkt må slippe opp gasspedalen.

Sammen med det spesiallagde eksosanlegget laget av Inconel, for øvrig benyttet i Fomel 1, blir bilen nesten i stand til å uttale sitt eget navn. Ideelt sett bør den første stavelsen i «Brabus» utbasuneres med langtrukken «A» under akselerasjon, tett fulgt av den siste når turboene dumper trykket.

HEVER VINGEN: Brabus 820 blir utstyrt med betydelig høyere karbon-vinge enn originalen, for å holde hekken nede i 340 km/t. Foto: Brabus

Senkes

Listverk i karbonfiber langs de delene av bilen som lettest treffer fortauskanten blir komplementert med en vinge av samme materiale oppå hekken.

Lekre felger og sytråd i kontrastfarger, skal sammen med fjæring som kan senkes 2,5 centimeter gi det som i utgangspunktet er en rå Porsche et enda litt mer rebelsk uttrykk. Pris på forespørsel.