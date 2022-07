Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce har en historie både til lands, vanns og i luften. Og biler med båtlignende karosserier er intet nytt, men du må en stund tilbake i historien for å finne karosseriene med en omvendt baug i hekken. Inntil nylig.

Spesiell smak

I fjor var det en lyseblå versjon som dukket opp med en prislapp som ryktes å være rundt 30 millioner dollar, og det er ingen grunn til å tro at kunden på nummer to har betalt spesielt mye mindre, for selv om den er lignende, er det selvsagt nok av særegenheter som forsvarer prislappen på bilen som ble presentert under Concorso d’Eleganza Villa d’Este nylig.

VAKKER HEKK: Det er akterdekket som gjør den til en Boat Tail, med valnøttdekk og børstet gull i stripene. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Perletema

Kjøperen, som selvsagt er anonym, har arvet en business rundt perlehøsting og salg, og perler er også temaet for fargevalg både i eksteriør og interiør. Eksteriøret er i en slags lys rosa med hvit og bronse flakelakk som fanger opp de varme tonene i lyset ganske så spektakulært.

Bakdekket er i valnøttre med børstet gull i langsgående striper, og «The Spirit of Ecstasy» har også en rosa gullforgylling.

Skinninteriøret og andre eksklusive detaljer er nøye utvalgt for å passe i farger og materialer for å speile perletemaet perfekt. Og selvsagt har også denne hekken full av champagnekjølere, krystallglass og bestikk for en piknik i det fri på to spartanske foldekrakker.