Ny studie: Elbilen slipper ut like mye som gammel dieselbil

Tidligere i sommer ble det klart at EU har vedtatt et forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler fra og med 2035.

Dette bidrar naturligvis ytterligere til at bilprodusentene girer opp satsningen på helelektriske biler.

Det er ingen hemmelighet at elbiler er svært positive for de lokale utslippene. Men i det globale bildet, er det hele litt mer nyansert enn som så.

Blant annet knyttes det store CO2-utslipp til produksjonen, særlig av batteripakkene. En annen faktor er alle landene hvor bilene får strøm fra ikke-fornybare energikilder, som kull og gass.

Ny studie

Helt nye GMC Hummer EV er en elbil som har fått mye oppmerksomhet siden avdukingen for et par år tilbake. Ikke minst i hjemlandet USA – hvor pickuper er helt i salgstoppen.

Hummer EV får en rekkevidde på opptil 560 kilometer.

Dette er en stor, tung og ruvende bil. Batteripakken er på solide 212,7 kWt og bilen veier 4,1 tonn.

Nå har American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), sett nærmere på hva denne elbilen faktisk slipper ut, dersom man kjører og lader den i USA.

Som ren elbil slipper GMC Hummer EV naturligvis ikke ut et eneste gram lokalt.

Studien har imidlertid sett nærmere på hvordan strømmen bilen lades på produseres.

Utslipp som gammel dieselbil

Ifølge studien, som også Auto motor og sport omtaler denne uken, vil 60 prosent av elektrisiteten i USA produseres av fossilt brensel.

Med det utgangspunktet har ACEEE beregnet at GMC Hummer EV vil ha et utslipp på 212 gram CO2 per kilometer – når man lader på denne strømmen.

Det tilsvarer faktisk utslippet til en gammel dieselbil. For eksempel har en 2008 modell Volvo V70 D5 (femsylindret dieselmotor på 185 hk) et oppgitt utslipp på 209 gram C02 per kilometer ­­­– mot 212 gram på den elektriske Hummeren.

Ser vi på den større SUV-en, Volvo XC90 av nyeste generasjon med D5 dieselmotor, er den oppgitt med et CO2-utslipp på 162 gram per kilometer, ved blandet kjøring.

Vi understreker at studien altså er utført i USA, med amerikansk strømmiks. I Norge, med fornybar energi, ville regnestykke sett annerledes ut.

En 2008 modell Volvo V70 D5 har et oppgitt utslipp på 209 gram C02 per kilometer.

Kan krabbe

Kommende GMC Hummer EV blir tilgjengelig i fire versjoner.

Toppmodellen skal ta opp kampen med Tesla Cybertruck. Denne får også tre elmotorer på minst 1.000 hk. Hummer lover at 0-60 mph er i mål på rundt tre sekunder.

Slik ser den ut på innsiden.

Rekkevidden skal være minst 560 kilometer.

Hummer understreker naturligvis at nykommeren vil bli en råtass i terrenget, og at den kan bade i vanndybder på godt over 60 centimeter.

Dessuten er det mulighet for å utstyre bilen med såkalt Crab Walk. Krabber beveger seg som kjent diagonalt – og flytter seg sidelengs framover. Det kan en Hummer EV, også.

Trikset er at bakhjulene svinger i samme retning som forhjulene - og at bilen kjører skrått utover/framover. Det høres kanskje litt merkelig ut. Men i gitte situasjoner kan det faktisk komme til nytte.

