Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



ELBIL: Nordmenn er umettelige på elbil og nå kommer ennå et kinesisk elbilmerke til unnsetning for å slukke tørsten. Voyah Free, en 5 meter lang SUV med firehjulstrekk, er herved servert.

Om dette er første gang du hører om Voyah er ikke det så rart. Merket ble lansert for kun to år siden og er eid av Dongfeng Motor Corporation, som igjen er eid av den kinesiske staten. Norge er det første markedet Voyah tester utenfor hjemlandet.

– Målet er å levere 1.500 eksemplarer innen tolv måneder, forteller sjefen i importøren, Electric Way, Torje Sulland.

«YACHT-INSPIRERT»: Selv melder Voyah at elbilens langside er inspirert av yachter. Turbinfelgene og panoramasoltaket er inkludert i prisen. På taket kan du forøvrig kjøpe en spesialtilpasset Thule-skiboks, som kan bære opptil 75 kg. Foto: Nicolai Giil / Finansavisen

Hva byr Voyah på?

Til alle elbilkjøpere som lurer på hva rekkevidden er, kan Voyah informere om mellom 530 og 550 km fra batteriet på 100 kWt, og ladeeffekten er på 125 kW. Selv omtaler de rekkevidden som et konservativt anslag, da i påvente av offisielle WLTP-tall som i skrivende stund vil annonseres i løpet av få dager.

Motorene yter 483 hestekrefter (350 kW) og gjør 0-100 km/t på 4,4 sekunder. Toppfarten er 200 km/t.

Plassmessig byr bagasjerommet på 560 liter. I frunken kan du transportere 72 liter med Pepsi Max – eller noe annet av volum. Er ikke det nok kan Free dra opptil 2.000 kg på hengerfestet og laste 75 kg på taket. Apropos taklast, der finnes ikke andre løsninger enn en spesialtilpasset skiboks fra Thule for øyeblikket.

Standard er slikt som firehjulstrekk, fem seter, justerbar luftfjæring, panoramasoltak, samt en fiffig skjerm langs hele dashbordet (bestående av tre separate 12,3-tomms LED-skjermer) med hev/senk-funksjon.

NORDISKE OMGIVELSER: I markedsføringen forsøker Voyah å fronte bilene som et tilskudd til den skandinaviske familien. Showroomet i Oslo sentrum er innredet med polert betong, eik, stein og peis. Kunsten i taket skal forestille nordlys, aurora. Elbilmerket har også inngått promoavtale med den norske artisten Aurora, som opptrer i reklame for Free. Foto: Nicolai Giil / Finansavisen

Hva koster Voyah Free?

Til tross for navnet er ikke SUV-en gratis. Startprisen er 719.000 kroner. Og utover et sett med vinterdekk på felg (til 29.900 kroner), trenger du ikke legge på særlig mer. Ekstrautstyr begrenser seg til et par utvalgte lakkvalg (14.900 kroner), tilhengerfeste (9.900 kroner), skiboks fra Thule og diverse gummimatter.

HEV/SENK DASHBORD: Skjermen kan heves for en større flate. Fra midtkonsollen og ut mot passasjersiden er det touchskjerm som styrer bilens funksjoner. Det lyse interiøret gir forøvrig et godt førsteinntrykk. Foto: Nicolai Giil / Finansavisen

Er den kul?

Det kommer an på øyet som ser. Designet er imidlertid ikke provoserende. Litt som en mashup . Forfra minner Free litt om Fiat Tipo og spanske Cupra, kanskje med et snev av Maserati-grillen om en legger godviljen til. Bakfra: En blanding av BYD Tang og Porsche Taycan Cross Turismo med gangstercaps bakfrem.

Turbinfelgene er gøyale – og standardutstyr.

Merket importeres av Sulland-eide Electric Way. I juni ble det klart at det vil være Mekonomen Group som skal stå for service, reparasjon og vedlikehold.

Nå finnes også et eget showroom i Klingenberggata i Oslo sentrum – merkets første utenfor Kina. Gjennom sommeren vil det etableres samarbeid med flere forhandlere andre steder i landet. Prøvekjøring blir mulig fra juli.

Voyah Free Foto: Nicolai Giil / Finansavisen

Når leveres den?

– Bestiller du i dag får du den levert i november, sa Sulland til Finansavisen Motor under Norges-lanseringen 13. juni.

Fra Kina har de ingen krav, men Voyah ønsker å nå et volum på 10.000 biler i Europa så fort som mulig, kan sjefen fortelle. Det hintes også om flere kommende modeller i løpet av kort tid.

Voyah Free vil møte flere konkurrenter i det norske markedet, hvor SUV-en markedsføres mot premium-segmentet. Der venter blant andre landsmennene BYD Tang og Nio ES8, samt andre elbiler fra veletablerte europeiske merker.