Saab-jubileum med bismak

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



VETERANBIL: Du var aldri i tvil om at du var hjemme hos Saab når du nærmet deg Trollhättan.

De var totaldominerende i trafikkbildet, og nye og brukte biler sto lagret «over alt». Før. Nå er det lengre mellom eksemplarene fra byens gamle stolthet, bortsett fra når Saab-entusiaster fra hele verden samles til Saab Festival for å mimre over fordums storhet.

64 år med bilproduksjon

For etter å ha vaklet på kanten av stupet under flere eierskap, spesielt en tid i GM uten særlig produktutvikling, stoppet det for godt like før jul i 2011.

Etter vel 64 år og i underkant av 4 millioner biler totalt, måtte de nye eierne i Spyker innse at drømmene om å reise merket opp av asken som en «fugl fønix» ikke kunne lykkes. Senere har kinesiske NEVS overtatt fabrikken uten at det har kommet spesielt mange biler ut av fabrikkporten de seneste ti årene.

STARTEN: Saab 93 var den første produksjonsmodellen Foto: SAAB

Minnene består

Vil du se de virkelige historiske perlene bør du ta en tur på Saab Car Museum like syd for Trollhättan sentrum. Situasjonen var uklar for hva som ville skje da konkursen var et faktum, men heldigvis greide kommunen å få Wallenberg-familien til å bla opp de nødvendige millioner til en løsning som sikret at samlingene og museet ikke ble splittet opp.

Museets samlinger inneholder rundt 120 biler hvorav omkring 70 er utstilt. Fra den første Saab 92001, via prototyper, prøvebiler, tjenestebiler, løpsbiler og vanlige eksemplarer. Her finner du alt fra «Folkhemmets» Saab 92, 93 og 96 via alle generasjoner av Sonett og produksjonsmodeller som 99 og 900 til prestisjebilene Saab 9-4X og Saab 9-5.

VED VEIS ENDE: Det har gikk raskt nedover for Saab de siste årene mot. 2010, og selv ikke Jason Castriotas PhoeniX-konsept fra 2011 kunne redde selskapet. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Dype røtter i luften

Det er vanskelig å tenke seg noen annen bilprodusent som på en så konsekvent måte var «lojal» til sin opprinnelse og første modell som Saab. På godt og vondt. Mye hang selvsagt sammen med at merket var relativt ungt, at det sprang ut fra en flykonstruksjon og dets aerodynamiske prinsipper.

Men det ble (i litt varierende grad) holdt i hevd helt frem til slutten. Deres siste konseptbil i Genève 2011, Saab PhoeniX, hentet også inspirasjon fra dette ikonet. Men hverken det eller andre planer kunne redde den mest flyinspirerte bilprodusenten fra den endelige krasjlandingen.