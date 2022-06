Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Store familier med mange snufsete barn kan gjerne drømme om en Mercedes GLS eller Tesla Model X.

Da ser familien både rask og vellykket ut, men den egentlige drømmebilen, om plass og fleksibilitet faktisk er enda viktigere enn status og nabofaktor, er denne: VW Multivan i ny utgave.

BARNA BESTEMMER: VW Multivan eHybrid er, som fasongen antyder, en stor bil som barna vil digge. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Forkledd varebil

For første gang er Multivan basert på en personbilplattform fremfor en varebilplattform. Nå slipper familien å humpe rundt i det som i egentlig var en forkledd yrkesbil med vinduer og fancy felger.

Nå er det 360 graders kamera, opptil 20 assistentsystemer (om du er den nervøse typen) og et sinnrikt system for seter og annet tilbehør inne i bilen. Men kanskje viktigst av alt: Bilen har fortsatt elektriske skyvedører som du og barna kan more dere med.

Og det trengs egentlig, for selv om prisen daler nærmere 400.000 kroner fra absurde 1.081.000 kroner for forrige modell, til en startpris på 699.000 kroner denne gangen, er dette slett ingen billig bil.

En greit utstyrt bil med glasstak, de elektriske dørene og den ganske enerverende fargen koster 731.000 kroner i lang utgave. Toppmodellen Style svinger forbi 800.000 kroner.

PLAST: Interiøret har mye hard plast, noe andre biler med startpris på 700.000 kroner gjerne ikke har. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Sånn passe god

Det er forøvrig den ladbare drivlinjen som så drastisk reduserer startprisen på denne bilen. Modellen heter VW Multivan eHybrid og leveres kun med VW-gruppens 1,4 liters firer i kombinasjon med en elektrisk motor.

Rekkevidden er på sånn passe gode 48 kilometer og motoreffekten er satt til 218 hestekrefter. Den såkalte systemeffekten fordeler seg på 150 hestekrefter fra stempelmotoren og 116 fra elmotoren. Og dessverre er det kun snakk om forhjulsdrift, så her er det gode muligheter for å sette seg fast om du ikke er forsiktig.

Under vår rekkeviddetest med 60- og 80-soner på typiske pendlerveier til og fra en gymsal eller idrettsarrangement, klarte bilen 43 kilometer før den måtte forsyne seg av bensintanken.

Mange ladbare biler har bedre rekkevidde enn dette, men ingen har bedre plass en Multivan.

43 kilometer er uansett nok til å farte rundt utslippsfritt i det daglige, gitt at barnas fritidsaktiviteter har noen synergieffekter å gå på, og at du gidder å faktisk plugge inn bilen.

I en hektisk hverdag med mange matpakker å smøre, er det nok en ting å huske på.

KAPTEIN COMFY: Setene er gode og du blir ikke sliten av å kjøre denne bilen. Det er delvis fordi det faller seg naturlig å kjøre rolig. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Kapteinstoler

Ute på veien, når bensinmotoren omsider slår inn og langturen skal nytes, skjer det i kapteinstoler med behagelige armlener og i dette tilfellet seks stoler. De fire bakerste kan justeres på skinner og det er unektelig svært praktisk (eller upraktisk) at barn kan løpe rundt i bilen om de ønsker, for her er det definitivt god plass. Bilen fås selvfølgelig også som syvseters konfigurasjon for dem som måtte ønske det.

Selv om nye VW Multivan er basert på en personbilplattform er det stadig litt varebil igjen, og den er heller ikke utpreget interessant å kjøre. Du slapper imidlertid av og gleder deg over at alle ble med på turen, at alle fikk plass og at det i det minste er komfortabelt.

Selve interiørkvaliten minner mer om en varebil enn noen personbil til 700.000 kroner, men det er en tilvenningssak. Heller ikke infotainmentsystemet er spesielt imponerende, hverken å se på eller betjene, for det går tidvis tregt å få opp menyene du ønsker.

ELEKTRISK: VW Multivan eHybrid har en WLTP-rekkevidde på 46 kilometer. Vår test viste at den klarte 43 kilometer før bensinmotoren startet opp. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fremdeles drømmen

VW Multivan eHybrid er ikke en perfekt bil. Den skulle helst vært elektrisk så barna ikke behøver å forklare seg for Blekkulf og interiøret burde vært mer påkostet. Men plassen – den er mesterlig og siden alle setene og bordet i midten står på skinner, er det lett å justere etter behov. Derfor er VW Multivan fremdeles den store familiens drømmebil.