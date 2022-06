Ferrari: Satser videre i Norge

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



FERRARI: Når dette leses har sannsynligvis allerede en liten gruppe lykkelige nordmenn akkurat vært og fått oppleve den neste Ferrari-modellen på norske veier: 296 GTB. Det vil si, de har fått oppleve den på italienske veier og Varano-banen en drøy mil sydvest av Parma.

Kjøreglede

De vil kunne si om Ferrari virkelig setter en ny standard for «Fun to Drive»-konseptet. For da fabrikken tok med sitt statiske road show og besøkte importøren Formula Autombile Norge på Billingstadsletta forleden, var det kjøreglede og design som var de to hovedelementene i modellens posisjonering i markedet. Pluss litt miljø da, for elektrifiseringen er på gang også hos Ferrari.

Og både drivlinjen og handlingen av den bakhjulsdrevne bilen har fått mye skryt av de første journalistene som har fått kjøre noen av de aller første førserieeksemplarene av nykommeren.

BEGJÆR: 296 GTB «satt» godt å se live, med kompakte proporsjoner og en herlig kombinasjon av myke og skarpe kurver. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

V6 til begjær

Ferrari har utviklet en helt ny turboladet V6-motor som i kombinasjon med en elektrisk plug-in motor som yter hele 830 hestekrefter i merkets mest kompakte bil.

Det gir prestasjoner på de ulike øvelser som 0 – 100 km/t og toppfart i et område hvor nok sjåføren er mer begrensning enn bilen: Det tar kun 2,9 sekunder å bringer deg svært nær grensen på de beste motorveiene i Norge, og toppfarten på hele 330 km/t er banemat.

Sannsynligvis markerer 296 GTB (hvor 296 står for 2,9 liter 6 sylindre og GTB for Gran Turismo Berlinetta) starten på flere biler i Ferraris portefølje med færre sylindre og mindre volum, men opprettholdte ytelser ved elektrisk hjelp.

Aktiv aerodynamikk

Og skal vi tro de som har prøvd bilen for verdens fremste bilmagasiner og bilkanaler, har Ferrari virkelig lykkes med å lage en bil som henter inn Formel 1-teknologi i en vakker innpakning.

Ikke bare gir det korte chassiset i seg selv utgangspunkt for både presis og morsom kjøring. Med avansert bruk av alt man har lært om aerodynamikk hjelper også undersiden av karosseriet til med økt marktrykk og nyutviklede aktive aerodynamiske komponenter er med på å gi Ferrari 296 GTB lyriske kjøreegenskaper.

Elegant minimalisme

Innvendig har Ferraris designere skapt et førerfokusert miljø, hvor de har tatt med seg det fra det du finner i Ferrari SF90 Stradale, som representerer deres state of the art på interiørsiden.

Touchfunksjonalitet på rattet skal gjøre det enkelt å bla mellom de ulike funksjonene, for at fører skal ha fullt fokus på kjøringen.

Med store deler av interiøret dekket av nydelig, sort italiensk skinn og eksteriør i den knall gule «Giallo Tristrato», ga utstillingsmodellen en virkelig wow-effekt vi håper noen tør a ta med inn i konfiguratoren frem til bestilling, også i Norge.

Lurer du på trivialiteter som norsk pris er du nok ikke i målgruppen uansett. Det var ikke noe tema i plenum under lanseringen, og det får du nok vite tidsnok. Foreløpig kan vi bare glede oss over synet av det som vil bli den vakreste hybridbilen på norske veier.

Sikler du mer på den åpne varianten, 296 GTS, kan du se den live i Paris 10 . juni, hvor Ferrari viser åpenbaringen på en egen lanseringsevent for kundene.