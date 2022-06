– Dette er det verste tilfellet jeg har hørt om.

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I « Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg måtte på slutten av vintersesongen kjøpe meg nye piggfrie vinterdekk. Oppdaget nå, ved omlegging til sommerhjul, at vinterdekkene jeg kjøpte 16. mai er produsert uke 21 i 2014. Er det OK av dekkselger å ikke opplyse om dette?

Benny svarer:

Heisann! Jeg skjønner veldig godt at du reagerer på dette. Det hadde jeg også gjort.

Dette med alder, og særlig på vinterdekk, er en liten gjenganger i denne spalten. Det er ikke uvanlig at man får dekk som er produsert for to, tre eller i verste fall for fire år siden. Men i ditt tilfelle – for åtte år siden! Det er det verste tilfellet jeg har hørt om. Og det med god margin.

Du spør om det er OK å ikke opplyse om dette. Jeg mener helt klart nei. Dette burde du absolutt blitt opplyst om. Eller rettere sagt du burde blitt spurt om du var interessert i disse til redusert pris, eller om du heller ville kjøpe nyere og «ferskere».

Har dekkene ligget for lenge på lager, bør kunden få spørsmål om han / hun i det hele tatt vil ha disse dekkene. Da til redusert pris.

Dette synes jeg absolutt at du skal klage på, eller få avslag for. Du bør definitivt få tilbud om nyere og ferskere dekk. Prisavslag på gamle dekk gjør jo ikke bilen sikrere.

Forringes sakte

Bransjen selv operer med lagringstid på inntil fire år som «normalt» uten at gummien forringes av elde, forutsatt at dekkene er lagret riktig. Det vil si mørkt og kjølig. I dette tilfellet er det altså det doble. Det skal du ikke godta.

Nå skal det også presiseres at dekk som er lagret riktig, forringes svært sakte. Det er først når dekket tas i bruk og usettes for salt, temperatursvingninger og UV-stråling at forringelsen skyter fart. Men likevel – åtte år er for drøyt.

En ting er jo elde og forringelse, men i løpet av de åtte årene som har gått tipper jeg også at dekket har blitt videreutviklet. Kanskje med en helt annen og nyere generasjon, eller med endret mønster og/eller bedre gummiblanding.

Jeg vil anbefale deg å ta turen innom de som solgte deg disse dekkene igjen og på en tydelig, konkret og høflig måte legge fram problemet. Så får du ta det derfra. En dekkforhandler med et snev av selvrespekt og yrkesstolthet bør komme deg i møte her.

Betal heller en slant eller to ekstra for å få gode, ferske dekk, men omlegging og avbalansering skal du ikke belastes for, mener jeg.

Jeg regner faktisk med at dette går seg til på en grei måte og ønsker deg lykke til.

(Artikkelen er først publisert av Broom)

Dekk-merking: Derfor bør du vite hva dette betyr

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Hadde bilen i én uke – så kom sjokk-regningen