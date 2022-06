Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Det å kunne bruke telefonen mens du holder hendene på rattet er ikke noe nytt, men Mercedes-Benz lanserer nå et tilvalg som snur det forholdet på hodet. Snart vil de nemlig gjøre det mulig for sjåføren å holde både hendene og oppmerksomheten på telefonen, mens bilen tar seg av kjøringen.

Under testing av Mercedes EQS i fjor ble det anledning til å prøve ut det autonome systemet med nivå tre på en lukket bane. Det fungerte svært overbevisende, også ved simulert nødbrems, brudd på vikeplikt fra andre trafikanter samt uventede hindringer som at en politibil snevret inn trafikken fra tre til ett felt.

Underlig: Det er en underlig opplevelse å slippe rattet i Mercedes EQS mens den kjører, omgitt av biler på alle kanter. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Kom i mai

Myndighetene i Tyskland godkjente Mercedes-Benz «Drive Pilot» på tampen av fjoråret, til bruk på til sammen 13.000 kilometer av landets Autobahn nettverk, og med en hastighets-begrensing på maksimalt 60 km/t. Det vil i praksis si at systemet først og fremst er tiltenkt brukt ved kø-kjøring på motorveien.

Planen skal være å lansere systemet i Tyskland, som tilvalg på S-Klasse og det elektriske alternativet EQS fra mai i år. Det vil ikke være mulig å montere systemet på biler som er solgt tidligere, siden det krever utstyr som blir integrert i bilens arkitektur under produksjonen.

Sier fra: Dersom trafikkbildet blir for komplisert, sier bilen fra at sjåføren må ta over. Hvis det ikke skjer innen en gitt tidsperiode foretar bilen nødstopp. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Avslag for Tesla

Et av de viktigste punktene i forbindelse med godkjenningen, har vært avklaringen av ansvarsforhold dersom det skulle oppstå en ulykke. Tesla har også søkt om godkjenning av deres system kalt «Autopilot», men fikk avslag i det tyske rettsvesenet med den begrunnelsen at det lover høyere funksjonalitet enn det leverer.

Mercedes Benz Drive Pilot med autonomi på nivå tre gjør det lovlig for sjåføren å ta hendene av rattet, samt å rette oppmerksomheten mot telefonen, skjermen i bilen eller andre medpassasjerer. Det springende punktet rent juridisk er et at personen bak rattet må være beredt til å ta over kjøringen når bilen varsler at den ikke vet hva den skal gjøre.

Behold kontrollen: I Mazda CX-60 er det meningen at du skal kjøre selv. Under lanseringen var det lite snakk om autonomi. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Juridisk gråsone

Noen produsenter som Volvo og Mazda mener det skaper en mulig juridisk gråsone, der det kan stilles spørsmålstegn ved hvem som er ansvarlig dersom en ulykke oppstår. Finansavisen Motor fikk nylig muligheten til å teste Mazda CX-60 PHEV, og på kvelden ble det anledning til å diskutere blant annet selvkjørende biler med sjefen for Mazda Europa Christian Schultze.

– Det er tydelig at komfort har stått i fokus med Mazda CX-60 PHEV, men dere nevner ikke noen om systemer for autonomi?

– Vår oppfatning er at sjåføren til enhver tid er ansvarlig for kjøringen. Vi har systemer som hjelper deg, men det er du som har kontrollen og ansvaret, svarte Schultze.

Han fortsatte med å si at når en person får muligheten til å koble oppmerksomheten bort fra selve kjøringen, vil det alltid ta noen sekunder å orientere seg i trafikkbildet, og det er gjerne i situasjoner som krever øyeblikkelig handling at delvis autonome biler ber deg ta over igjen.

Tar ansvaret: Volvo ReCharge elektrisk SUV skal ifølge Volvo komme med autonomi som abonnementstjeneste, der Volvo tar det fulle ansvaret så lenge bilen kjører selv. Foto: Volvo

Volvo tar ansvaret

Volvo tester for tiden ut deres system Ride Pilot i California, og ifølge en pressemelding planlegger de å tilby systemet som en abonnementstjeneste til kunder som kjøper den kommende elektriske SUV-en.

Volvo skriver at navnet «Ride Pilot» indikerer hva kundene kan forvente, nemlig at så lenge bilen kjører selv tar Volvo ansvaret for alt. Volvo har bygget selskapets navn på sikkerhet, og skriver at de ikke kommer til å lansere systemet før de er sikre på at det er helt trygt for fører og passasjer å slippe rattet.