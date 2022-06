Vanligvis er det starten på en ikke så lystig historie, om du finner ut at du har fått en kjønnssykdom etter et lidenskapelig møte med din tidligere kjæreste i bilen hans.

Men akkurat i dette tilfellet kan det i alle fall bli en svært innbringende historie for kvinnen det handler om.

Retten i Missouri, USA har nemlig tilkjent henne en erstatning på – og nå må du holde deg fast – 51.050.000 kroner. Ja, du leste riktig: Over 51 millioner kroner.

Dette krever som du skjønner en forklaring. Men om du blir veldige mye klokere etterpå, kan vi ikke love. For dette føyer seg pent inn i serien «Ting som bare kan skje i USA».

Bilforsikring

Sentralt i saken er en 2014-modell Hyundai Genesis (det er for øvrig en luksusbil som ikke selges i Norge. Genesis er etter hvert blitt et eget premiummerke, på samme måte som Lexus er det for Toyota).

Det var nemlig i en slik bil kvinnen (som i rettsdokumentene er nevnt som M.O.) pådro seg HPV (Humant Papilloma Virus) – som smitter veldig lett ved seksuell kontakt. Denne sykdommen har ofte ingen symptomer, men kan senere i livet føre til kreft.

Bilen var forsikret, og det er via forsikringsselskapet kvinnen nå har sikret seg den historiske millionerstatningen.

Slik kan det se ut inne i en Hyundai Genesis. Foto: Broom

Kostbar sex

I rettsdokumentene kommer det fram at mannen (som i rettsdokumentene er nevnt som M.B.) skal ha vært klar over at han hadde HPV og kreftsvulst i halsen, men likevel fortsatt å ha ubeskyttet sex med kvinnen.

Nå er det altså forsikringsselskapet, GEICO, som må punge ut – etter at saken har vært opp i retten.

Advokat i Los Angeles, Miguel Custodio, synes saken er godt løst:

– Hvis man ser på det som en «skade» som har skjedd mens man var i den personens bil, er det helt på sin plass at forsikringsselskapet må betale. Dette er kanskje det første tilfellet av akkurat denne typen saker – men den viser at man kan gå til sak mot forsikringsselskapet for alt som skjer i bilen, sier han til DailyMail.

Viktig prinsippsak

Custodio tror GEICO nå har en hær av advokater som går over avtalene deres, for å sikre at noe lignende aldri vil skje igjen. Og det gjelder ikke bare bilforsikring:

– Hva om noen får HIV fra partneren i partnerens hjem, uten at partneren opplyste om smitten. Kan du da gå på husforsikringen for å få erstatning? spør Custodio.

LA-avdokaten forventer at det blir endringer på en rekke forsikringsavtaler som følge av saken mot GEICO.

GEICO har foreløpig tapt alle sine forsøk på å anke saken. Men ifølge Carscoops forsøker de fortsatt å anke saken til en føderal domstol.