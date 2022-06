NAF: Jungel av ulike måter å oppgi tiden det tar å hurtiglade elbilen

Det er stor variasjon i ladehastighet mellom 31 elbilmodeller, og det er helt naturlig siden det er forskjellig hvor raskt de kan ta inn strøm på batteriet. Er ladetid viktig for deg, må du få sammenlignbar informasjon. Foto: NAF/Motor