Flere tusen tatt i storkontroll

6. juni startet Utrykningspolitiet (UP) en storaksjon for å få ned ulykkestallene på norske veier, kalt «Aksjon grønne veier».

– Vi har rekordmange døde i april og mai. Derfor ønsker vi nå å sette inn ekstra innsats for å snu denne trenden, sa UP-sjef Knut Smedsrud til TV 2, da aksjonen startet.

Ulykkesstatistikken fra tidligere år understreker at spesielt én sesong er kjent for trafikkulykker: I sommermånedene juni, juli og august omkommer flest trafikanter på veiene. Derfor settes også støtet inn nå.

Over 3.000 forelegg

– Vi kommer til å ha aksjonsukene gjennom hele sommeren. Hovedfokuset vårt vil ligge på riksveier og europaveier. Vi vil følge nøye med på farten til trafikanter og ha flere ruskontroller, opplyste Smedsrud.

Nå er første kontrolluke oppsummert. Nettstedet DinSide var første ute med tallene som viser at flere tusen bilister hadde et kostbart møte med politiet.

I løpet av denne uken delte politiet ut 3.135 forenklede forelegg for fart. 311 bilister kjørte så fort at de ble anmeldt. De kan altså vente seg en runde i rettsapparatet.

Ulovlig mobilbruk

Antallet anmeldelser var betydelig høyere enn under samme kontrolluke i fjor. Da endte tallet på 184. Mens antall forelegg var litt ned i år, fra 3.242 i fjor.

Politiet har også hatt spesielt fokus på ruskontroller. Alle som har blitt stoppet for å kjøre for fort, har også måtte avlegge rustest.

Et annet fokusområde for UP er alt som kan distrahere føreren. Her har man særlig fokus på å slå ned på ulovlig mobilbruk. Bøtesatsen for dette har økt i to omganger det siste drøye året: Først fra 1.700 kroner til 5.000 kroner og tre prikker. Så økte bøtesatsen ytterligere, til 7450 kroner – og tre prikker i førerkortet.

