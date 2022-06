Stoppet lastebil: Her var alt feil

Statens vegvesen hadde egentlig fokus på bilbeltebruk da de denne uken hadde kontroller på Eidsvoll og Kløfta. Men som så ofte ellers: Det dukker gjerne opp flere ting også!

Denne gangen blant annet en norskregistrert lastebil som kontrolleder Bjørn Uno Rogneby oppsummerer med disse ordene: Alt var feil.

Førerkort gått ut på dato

Dette skiver han i rapporten:

Bilen ble stanset for kontroll da fører og passasjer ikke brukte bilbelte (1.500 kroner i gebyr).

Føreren fremviste løyve som ikke var gyldig, dette var tilbakekalt for ett år siden. Anmeldelse av firma.

Føreren fremviste førerkort fra Romania, dette var utgått på dato. Anmeldelse av fører.

Ved kontroll av kjøre- og hviletid, ble det avdekket at fører ikke har gyldig sjåførkort som registrerer hvor mye sjåføren kjører og hviler. Anmeldelse av fører.

Bilen var begjært avskiltet da den ikke hadde vært på periodisk kontroll (EU-kontroll).

EU-godkjente biler som aldri hadde vært inne på kontroll

Det meste var feil med denne lastebilen – og føreren. Her var det helt uaktuelt å få kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Manglet skilt foran

Dermed ble både lastebil og fører avskiltet. Og det kan nok ta en stund før sistnevnte er på plass bak rattet igjen.

12 andre fikk forresten bilbeltegebyr på 1.500 kroner i denne kontrollen, flere av dem satt på beltet da de ble stoppet.

En fører fikk 2.500 kr i gebyr og to prikker i førerkortet for å ha usikret barn i bilen. En personbil uten skilt foran ble også stoppet. Her ble det 3.000 kroner i gebyr til fører – og bruksforbud inntil skiltet var på plass igjen.

Denne måten å bruke bilbeltet på er hverken veldig forsvarlig – eller lovlig. Foto: Statens vegvesen

