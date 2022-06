Test av Range Rover P 530

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Det går ikke så fort i England. Første generasjon Range Rover kom i 1970, men over 50 år senere er det ikke snakk om lanseringen av åttende eller niende generasjon Range Rover nå. Nei, bilen på bildene – den helt nye Range Rover – er bare nummer fem i rekken.

Jaguar Land Rover stresser åpenbart ikke når de skal introdusere en ny Range Rover, selv når det faktisk begynner å bli litt pes for dem, for at den utgående modellen begynte å bli gammel, er få uenig i.

I Napa Valley i California fikk vi anledning til å kjøre Range Rover i bratt terreng. Foto: Land Rover

Mye aluminium

Heldigvis er den nye Range Roveren nettopp det. Helt ny. Plattformen bilen baserer seg på heter MLA-Flex, der MLA står for «Modular Longitudinal Architecture». Dette er selskapets nyeste plattform som også den elektriske versjonen av nye Range Rover skal bruke. Ja, du leste riktig: Det kommer en elektrisk Range Rover i 2024, men stort mer enn dette vites ikke, og britene gjør sitt beste med å ikke avsløre noe om den kommende elbilen. At den i likhet med de konvensjonelle modellene består av 80 prosent aluminium, med innslag av stål spesielt rundt dashbordet for å redusere vibrasjoner og støy, er lov å anta.

Lenge før den elektriske versjonen er på plass, vil Jaguar Land Rover selge bilen du ser på bildene som ladbar hybrid. For dem som ønsker seg noe helelektrisk er selvfølgelig ikke dette noe fullgodt alternativ, men den ladbare hybriden – som forøvrig fås i to forskjellige effektutgaver på enten 440 eller 510 hestekrefter – seiler opp som en spennende drivlinje her i Norge. Det er mye på grunn av den tilsynelatende gode elektriske rekkevidden på 113 kilometer. En test av denne bilen kan du lese i Finansavisen Motor senere i år.

For nordmenn med lommebøker tykke og tunge som medisinballer, vil det imidlertid glede at nye Range Rover fås med noen riktig slagkraftige stempelmotorer uten batterier å drasse rundt på. I denne testen får du lese om disse.

At nye Range Rover kan kjøres utenfor vanlig vei er helt vesentlig, selv om mange av kundene ikke bruker systemene som ligger bak. Foto: Land Rover

Napa Valley, selvfølgelig

Den internasjonale lanseringen av nye Range Rover finner sted i California, men det er fiffig nok ikke Los Angeles eller San Francisco som er utgangspunktet, men der USAs rikeste etter sigende tar sine privatfly. Omtrent 14 minutter i luften fra Golden Gate ligger Sonoma og vinområdet Napa Valley. Det er her Jaguar Land Rover mener at bilen vil skinne kraftigst, og britene er ved ankomst raske med å påpeke at en stor kundegruppe lusker rundt i nettopp disse områdene.

Det er kanskje ikke så merkelig, for det ville jo være ganske pinlig om du blir invitert på en vingård og ikke klarer å ta deg frem til der du finner de vakreste utsikter, reneste luft og beste viner.

Bilen har et elegant interiør som kan sammenlignes med det du finner i en BMW 7-serie eller Mercedes-Benz S-Klasse. Foto: Land Rover

Gull og glitter

Pressebiler flest pleier å ha litt snodige farger, som kundene ofte ikke er spesielt opptatt av, men som kan tenkes å se sensasjonelle ut på bildene. Dette arrangementet er intet unntak, for her står Range Rovere i den eksentriske fargen «Sunset Gold Satin» på rekke. Det er en matt farge som kler bilens fasong. Land Rovers ingeniører er forøvrig spesielt stolte av at listen i bunnen av siderutene er fjernet, noe som skal redusere vindstøy og forenkle designen. Det kan fremstå trivielt, men er du en designconnoisseur skal du nok kikke litt ekstra på dørene. Å få pakningene til å sitte på innsiden, medfører en innviklet produksjonsprosess ingen andre SUV-er har, opplyses det om, og når du først har lagt merke til dette knepet, fascinerer det jo.

Designen fremstår på bildene som ganske lik utgående modellen (spesielt foran), men det utvikler seg kjapt i riktig retning når du ser bilen live. Det er først når bilens bakparti betraktes at forskjellene fra de foregående modellene virkelig åpenbarer seg. Også for dem som ikke forstår noen ting om formgivning.

Bak er den avrundede enden vekk, og linjene brytes i et skarpt og moderne uttrykk med lykter som artig nok er skjult når bilen er skrudd av. Dette er annerledes og nytt for Range Rover, men at forskjellen er stor nok til å skremme konservative kjøpere, er neppe tilfellet.

Velger du SV-utgaven av den nye Range Roveren, fås baksetepakken med et 3D-printet bord av aluminium. Det føles dyrt og stødig. Foto: Land Rover

Hæ, sa du diesel?

Det er den kraftigste dieselmotoren som først stilles til disposisjon, en Jaguar Land Rover-utviklet rekkesekser fra Ingenium-motorfamilien. Effekten er på 350 hestekrefter og dreiemomentet på 700 Nm. Modellen heter D350 og leveres kun med mildhybridsystemet de fleste nye luksusbiler har i dag. Det medfører at motoren oftere kan skrus av, og den starter opp uten at du i særlig grad legger merke til det. På tomgang skal du ha et trent øre for å høre at dette er en diesel, og ikke bare en moderne bensinmotor med litt bråkete injektorer. Motoren er ekstremt stillegående når du kjører avsted, men samtidig trekkvillig de gangene du gasser på. D350 klarer 0 til 100 på 6,1 sekunder og ville for noen år siden være den foretrukne motoren til denne bilen. Nå står denne og de øvrige to dieselalternativene for 15 prosent av Range Rover-bestillingene i Norge så langt.

En annen noe kuriøs motorisering er modellen P400, der bilen er utstyrt med Jaguar Land Rovers bensinvariant i overnevnte motorfamilie. Det er en treliters turboladet rekkesekser som yter 400 hestekrefter og 550 Nm. Her skal 0 til 100 gå på mer freidige 5,9 sekunder, og det er liten tvil om at denne motoren kler nye Range Rover godt.

Å kjøpe denne i Norge uten den ladbare teknologien i tillegg, er det nok få som kommer til å gjøre, men siden dette er bensinmotoren den ladbare hybriden jo belager seg på, er det godt for norske kunder vite at motoren er glimrende. Lyden er metallisk og fin, dreiemomentet kommer forutsigbart seilende når du gasser på og ferden blir slik sett luksuriøs.

Nye Range Rover kan kjøres i 90 cm dypt vann. Bakkeklaringen er på nær 30 cm. Foto: Land Rover

Overkjører G-Klasse

Alle nye Range Rovere leveres med lavgirserie som standard. Det er ingen overraskelse, for slik har det alltid vært. Selv den ladbare hybriden får elmotoren sin sneket inn foran transferkassa, slik at lavgir og elektrisk kjøring kan kombineres. Hyggelig nok er elektronisk låsbar senterdifferensial og bakre differensial også standardutstyr – i tillegg til Land Rovers velprøvde «Terrain Response» kjøreprogrammer som blant annet viser deg hvordan differensialene jobber. Alt skjer helautomatisk, i motsetning til på en Mercedes-Benz G-Klasse.

Understellsgodteriet «Dynamic Response Pro» med aktiv bakre differensial og «Torque Vectoring» er tilgjengelig, og sågar standardutstyr på topputgaven SV, men nytt er det at understellet nå er tilgjengelig på alle modeller, der Land Rover tidligere ikke lot kjøperne av de ladbare hybridene få dette.

Fordelen med å gå for «Dynamic Response Pro», selv om understellet uansett har adaptive støtdempere og selvfølgelig luftjæring som standard, er at nye Range Rover da krenger betydelig mindre enn man kunne forvente av en gigant som dette.

Selv modellen med lang akselavstand og syv seter suser gjennom svingene med en overbevisning Range Rover ikke tidligere har vært kjent for. 48 v-systemet med elektriske motorer på de to stabilisatorstagene baserer seg i tillegg på å kunne «se» veien og belage seg på navigasjonsdata for å forberede understellet på det som måtte komme.

Nye Range Rover fås med et stort utvalg diesel- og bensinmotorer. Den helelektriske utgaven kommer ikke før i 2024. Over 90 prosent av norske kunder har så langt valg utstyrsgraden Autobiography, mens fem prosent går for den velutstyrte First Edition. Foto: Land Rover

Lyden av en V8-er

Alt dette bringer oss til toppmodellen. Den heter Range Rover P530 og har ikke britenes aldrende 5,0-liter, men snarere BMWs nyutviklede 4,4-liter på 530 hestekrefter og 750 Nm. Her går 0 til 100 unna på mektige 4,6 sekunder.

Land Rovers ingeniører liker ikke helt å kalle det en ren BMW-motor, og vil helst prøve å overbevise om at det er et samarbeid mellom de to selskapene. V8-motoren med twin-turbo har forsterket motorblokk og blant annet en helt annen bunnpanne som skal tåle hard offroadkjøring, håper Land Rover.

Ved flere anledninger pekes bilen mot et av områdets mange vingårder, og Range Rover P530 klorer seg fast i de bratte bakkene og løse underlaget mens V8-motoren tordner. Vadedybden på 90 cm er den samme som før og angrepsvinkelen er fortsatt skremmende, men besnærende. Bakkeklaringen er på hele 29,5 cm, som er bedre enn både Geländewagen og Land Rover Defender.

Tilbake på Californias svingete asfalt merker du at nye Range Rover lener seg på tradisjonene tidligere eiere kjenner godt. Komforten er nå enda nærere en ny Mercedes-Benz S-Klasse og ferden skjer med en god dose selvtillit. I nærheten av hva garvede Porsche Cayenne-eiere krever i skarpe svinger og på bane, er nye Range Rover imidlertid ikke, og der skal den vel heller ikke være.

Du skal kunne kjøre hurtig og kraftfullt, ja, men ikke som om du sitter i en sportsbil. Er dette egenskaper du verdsetter over fremkommelighet og elegante detaljer som for eksempel den delbare bakluken (en Range Rover-signatur siden 70-tallet), må en Cayenne Turbo, Bentley Bentayga eller Aston Martin DBX heller velges.

Rene flater, mye utstyr, flotte materialer og flere farger preger interiøret ombord i den nye Range Rover. Foto: Land Rover

3D-printing

Nye Range Rover er artig nok pakket med teknologi dagens Mercedes-Benz S-klassen først var ute med. Et ultraavansert klimaanlegg og dører som elektrisk åpner og lukker seg både foran og bak fås på begge bilene, og det er spesielt når du velter deg inn i baksetet hvor åpenbart det blir at Range Rover også sikter seg inn på kunder som ikke vil kjøre selv. Nå fås Range Rover med lang akselavstand og fireseters konfigurasjon hvor passasjersetet foran kan bøye seg frem som en lydig tjener og gi plass til utstrakte ben.

Toppmodellen lages av Land Rovers spesialavdeling, såkalte Special Vehicle Operations (SVO), som har fått utfolde seg overraskende mye denne gangen.

Blant høydepunktene er keramiske knapper og brytere, men det mest slående er salongbordet i midten, som ved hjelp av elektriske motorer reiser seg lydløst og nobelt.

Jamal Hameedi er sjef for SVO-avdelingen og forklarer villig om løsningene de har valgt.

– Foten og mekanismen hadde vært umulig å lage med vanlig støping. Fasongen er så avansert at den 3D-printes i aluminium, og treverket settes inn for hånd, forklarer Hameedi.

Også koppholderen åpenbarer seg med elektriske motorer, men følelsen er solid. Selv om kritiske journalister prøver å bølle litt med mekanismen mens den jobber, lar hverken bordet eller koppholderen seg affisere. Det taktile her er på et nivå tidligere forbeholdt Bentley- og Rolls-Royce-kunder.

Testbilen er i fargen Sunset Gold, men norske kunder har for det meste holdt seg på tryggere farger. Hele 84 av de bestilte bilene er i fargen Santorini Black, mens den nest populære er fargen Belgravia Green. Foto: Land Rover

Plastræl?

I Kina og USA er baksetenes beskaffenhet muligens mer avgjørende enn i Europa. Det er noe påfallende lite egalitært over å bli fraktet rundt i en unødvendig stor bil, men samtidig også uforskammet gøy.

Om du ikke føler deg riktig så opphøyet, men likevel ønsker deg en ny Range Rover, vil det glede at resten av interiøret holder greit følge med baksetenes nivå.

I en episode av Finansavisen-podcasten Mil etter mil – en podcast om bil, uttrykte Thomas Giertsen irritasjon over at mange nye biler hadde for mye «plastræl» i interiøret.

Vel, hverken Giertsen eller andre som snuser på nye Range Rover skal bekymre seg nevneverdig, for her er det lite ræl, skal det vise seg.

Ransakende blikk og visitatoriske fingre som åler seg inn i kroker og tafser på plastdetaljer, avslører at bilens interiør er blant de beste på markedet. Her er det mer naturlig å sammenligne med Bentley enn BMW-SUV, og Mercedes-Benz S-Klasse er igjen en naturlig konkurrent.

Som et alternativ til skinninteriør leveres Range Rover for første gang med et indre helt uten ku. Det fremstår overraskende luksuriøst, men de mest omfattende skinnpakkene gjør dette til et enda triveligere sted å oppholde seg. Den digitale skjermen i midten måler 13,1 tommer og kan fremstå i overkant flytende på bilder, men oppleves i realiteten som både brukervennlig og passe elegant.

Som på utgående modell er det horisontale linjer som setter sitt maskuline preg, og følelsen av bredde og pondus er overveldende. Dette fremstår aldri som en liten bil når du akkurat har satt deg inn, men pussig nok har Land Rover tatt med en annen teknologi Mercedes i det siste har gjort seg kjent for, som tydelig skiller denne bilen fra gamle dagers modeller: Bakhjulsstyring.

Range Rover P530 med BMWs 4,4-liters V8 skal klare 0 til 100 på 4,6 sekunder. Mer fart vil du antagelig ikke savne, mene Land Rover er åpen for å øke effekten ytterligere. Foto: Land Rover

Bakhjulene bestemmer

Etter å ha landet i Oslo og tenkt grundig på hvordan denne bilen skal oppsummeres, er det bakakselstyringen som må trekkes frem. Når du kjører sakte og dreier på rattet, vil bakhjulene svinge imot med opptil 7,3 grader, som gjør at svingradiusen reduseres betydelig sammenlignet med forrige Range Rover.

Der Mercedes-Benz S-Klasse har ti grader som ekstrautstyr, har Land Rovers ingeniører og markedsavdeling valgt sine syv som standardutstyr på alle modeller. Dette kan virke lite sensasjonelt på papiret, men ute på veien og spesielt i byen har systemet mye å si.

Syv grader er nok til at nye Range Rover føles mindre enn den er, og da forsvinner størrelse som motargument. Faktisk er svingradiusen bare 11,3 meter, som er bedre enn noen annen Land Rover.

Baklysene skjules bak det sorte når bilen er av. Foto: Land Rover

Bensin-hurra

I Norge er luksusbiler blitt et så vanlig syn at det ikke lenger er oppsiktsvekkende å se en Porsche på veien. Det er ikke status med stor TV og lønnsmottakere reiser på ferie til Maldivene, har hytte på Geilo og leaset BMW X5 med sekssylindret motor.

Derfor er det kanskje fint at en ny Range Rover kommer seg inn på markedet, så det fremdeles er mulig å se hvem som virkelig er formuende i dette landet.

Nye Range Rover starter på 1.692.900 kroner som hybrid, men derifra stiger prisene raskt. Billigste diesel koster 1,9 millioner mens en ladbar Range Rover med utstyrsgraden Autobiography, som du strengt tatt bør gå for, starter på 2.053.000 før du har plukket ut vinterhjul og en del annet snadder. Vil du ha V8 må du uansett over 2,5 millioner og SV-modellen med det lekre bordet starter på rett over 3,2 millioner kroner. Med andre ord ikke for hvem som helst.

Den elektriske versjonens pris er vanskelig å spekulere i, men det er minst like vanskelig å riste av seg inntrykket av at nye Range Rover er for god til å vente helt til 2024 på. Du vil ha en Range Rover nå, og da er det kanskje like greit å gå for V8-modellen, som et slags siste bensin-hurra?