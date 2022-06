ELBIL: Fasiten er at fire biler har klart å kjøre strekningen mellom Oslo og Trondheim begge årstider, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

NAF og Motor tester alle nye elbilmodeller som kommer til Norge både på sommerføre og i snø og kulde om vinteren. Testen gjennomføres av helt vanlige sjåfører på en typisk norsk kjøretur. Innstillingene i bilene er like og alle kjører i fartsgrensen.

Så langt har 66 elbiler vært gjennom testen både sommer og vinter. Den faktiske rekkevidden fra testene viser at kun fire biler klarer å kjøre over 500 kilometer i begge årstidene. Totalt har 24 av bilene som er testet i begge årstider, klart det om sommeren.

Trenger offisiell rekkeviddetest



- Dette viser hvor viktig det er å få på plass en offisiell test av rekkevidden elbilene har om vinteren. 500 kilometer er en rekkevidde mange bilkjøpere ser etter. Mange av bilene klarer dette om sommeren, men om vinteren er det en annen historie, sier Sødal i pressemeldingen.

Temperatur og føreforhold har mye å si for drivstofforbruket hos alle biler. Men det gir ekstra utslag på elbilene siden de har noen begrensninger i hvor langt de kan kjøre på en tank sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

Kulde og nedbør er elbilens verste fiende. Dette fikk NAF og Motor erfare da sommerens elbiltest gikk av stabelen 1. og 2. juni.

- De to foregående årene hadde vi optimale forhold med 20 til 25 grader, sol og vindstille. I år var det regn store deler av rekkeviddetesten og kjølige temperaturer. Der nær sagt alle bilene gikk lenger enn det produsentene oppgir i 2020 og 2021, gikk bare et fåtall lenger i år, forklarer Sødal.

Mangelfull informasjon til bilkjøperne

NAF og Motor sine tester viser at elbilene presterer ulikt utfra vær og føreforhold. Den rekkevidden som står i salgspapirene er ikke nødvendigvis den din bil får, særlig om vinteren. Derfor har NAF tatt et initiativ gjennom sitt internasjonale nettverk for å få på plass en offisiell rekkeviddemåling i vintertemperaturer.

- Den offisielle rekkevidden på elbiler i dag er målt under optimale forhold i 23 varmegrader. Under norske forhold får man et helt annet resultat. Derfor er vi i gang med en prosess i EU for å få på plass en offisiell rekkeviddemåling, avslutter Nils Sødal.

Siden 2020 har NAF testet 84 elbiler, hvorav 66 har blitt testet både sommer og vinter.

Over 500 kilometer hele året



Liste over biler som har gått over 500 kilometer både sommer og vinter i NAF og Motors tester:

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC

Sommer: 596 km

Vinter: 513 km

BMW iX xDrive50

Sommer: 568,5 km

Vinter: 503 km

Tesla Model 3 Long Range AWD (2021-modell)

Sommer: 654,9 km

Vinter: 514,8 km

Ford Mustang Mach-e Long Range RWD

Sommer: 617,9 km

Vinter: 502,5 km

Over 500 sommerkilometer



Liste over biler som går over 500 kilometer bare om sommeren i NAF/Motors tester. (Biler som er testet både sommer og vinter):

Kia EV6 2WD

Sommer: 500,2 km

Vinter: 429 km

Polestar 2 Single Motor

Sommer: 520,6 km

Vinter: 400 km

Tesla Model Y Long Range Dual

Sommer: 545 km

Vinter: 452 km

BMW i4 M50

Sommer: 521 km

Vinter: 406 km

Tesla Model S LR

Sommer: 645 km

Vinter: 469,8 km

Tesla Model 3 LR (2020-modell)

Sommer: 612 km

Vinter: 404,4 km

Ford Mustang Mach-e Long Range AWD

Sommer: 551,9 km

Vinter: 430 km

Skoda Enyaq iV80

Sommer: 522 km

Vinter: 347 km

Tesla Model X LR

Sommer: 546,7 km

Vinter: 419,6 km

Volkswagen ID.4

Sommer: 532 km

Vinter: 414 km

Hyundai Kona Electric (2020-modell)

Sommer: 568,4 km

Vinter: 404,5 km

Audi e-tron GT

Sommer: 528 km

Vinter: 392 km

Hyundai IONIQ 5 AWD

Sommer: 502 km

Vinter: 369 km

Kia e-Niro

Sommer: 524,7 km

Vinter: 360,3 km

Kia e-Soul

Sommer: 520,3 km

Vinter: 352 km

BMW iX3

Sommer: 556 km

Vinter: 432 km