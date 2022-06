UP-sjef etter at de stoppet denne bilen: – Hårreisende

Denne uken er Utrykningspolitiet (UP) i gang med det de kaller «Aksjon grønne veier». I forkant varslet de om økt kontrollaktivitet der det er særlig fokus på tre ting: Fart, rus og uoppmerksomhet.

At politiet er ute på veiene, fikk en Ford-eier merke i Steinkjer, tirsdag. Vedkommende ble vinket inn i forbindelse med en laserkontroll. Ikke fordi farten var for høy – men fordi UP-patruljen på stedet stusset over hvordan bilen så ut.

Lastet med diesel og olje

– Patruljene som står og måler med laser observerer jo alle bilene, og de beit seg merke i en bil som var veldig tungt lastet bak, sier Anders Sjøtrø, sjef for Utrykningspolitiet i distrikt Midt, til NRK som første omtalte saken.

Det godt voksne eksemplaret av familiebilen Ford Mondeo så rett og slett veldig baktungt ut. Og det skulle vise seg at det var gode grunner til det. Bilen var nemlig lastet med mange 25-liters kanner, både diesel og olje.

Kontrollørene syntes varebilen så tung ut

Hardt ut over kjøreegenskapene

Bilen som ble stoppet var en Ford Mondeo av tredje generasjon. Normalt sett skal den ikke være så lav som dette i hekken! Foto: UP.

– Det er veldig sjeldent. Jeg kan faktisk ikke komme på, i min tid i alle fall, at vi har vært ute for noe lignende, sier Sjøtrø som karakteriserer det hele som hårreisende, til NRK.

Normalt sett fører ting som dette til anmeldelse. I tillegg må bilen lastes om, før den kan få kjøre videre.

Generelt sett vil denne måten å laste en bil på, gå hardt ut over kjøreegenskapene. Det kan også oppstå svært farlige situasjoner hvis sjåføren må bråbremse eller havner i en kollisjon.

Her var rett og slett det meste galt

Denne saken ble først publisert på Broom.no.