Nei – det har ikke blitt forbudt å lade elbil fra stikkontakt

– Fra nå må du ha ladestasjon når du skal lade bilen hjemme, slo NAF fast i en pressemelding tirsdag morgen. Dette ble videreformidlet av en rekke medier, blant dem TV 2.

Men helt riktig er ikke dette. NAF henviser til den nye versjonen av installasjonsbransjens «bibel», NEK 400, som strammer inn kravene til lading hjemme. Den store endringen er at både ordinære stikkontakter og industrikontakter er fjernet som alternativer for å lade bilen hjemme.

Poenget her er nye installasjoner: Man kan altså ikke montere opp en vanlig stikkontakt eller en industrikontakt, hvis formålet er at de skal brukes til å lade en elbil.

Kan fortsatt nødlade

Norsk Elbilforening har sett nærmere på dette, og fastslår på sin nettside at det ikke har blitt noe forbud mot å lade elbil fra stikkontakt

– Den nye standarden gjelder kun nyinstallasjoner, og har ikke tilbakevirkende kraft. Den påvirker dermed ikke etablerte ladepunkter. Endringen betyr heller ikke at det er forbudt å nødlade ved hjelp av eksisterende jordet husholdningskontakt. Dersom du har tilgang til en jordet husholdningskontakt, som følger kravene i tidligere NEK 400-standard, kan du altså fortsatt benytte deg av den til det vi gjerne kaller nødlading – for eksempel hos svigermor eller på hytta , sier seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Elbilforeningen, til elbil.no.

Må sjekke underveis

Han har tidligere uttalt til Broom at han og Elbilforeningen sterkt anbefaler ladeboks for alle som lader elbil hjemme:

– Da kan man sove godt om natten, i trygg forvissning om at det ikke er registrert noen tilfeller av brann, eller branntilløp, ved bruk av slik ladestasjon med såkalt Type 2-kontakt. Vi mener tryggheten og effektiviteten veggladeboksene medfører helt klart forsvarer investeringen, sa Frydenlund.

Helt negativ til lading via stikkontakt er han imidlertid ikke:

– Vi mener det er greit å «nødlade», som vi kaller det, en sjelden gang ved hjelp av en vanlig stikkontakt. For eksempel på reise eller når du er på besøk. Før du lader, bør du sjekke at stikkontakten er i god stand. Under lading bør kontakten sjekkes for varmgang etter 1-2 timer. Hvis den kjennes ubehagelig varm; trekk ut støpselet og ta på stiftene. Brenner du deg på fingrene, må ladingen avsluttes umiddelbart, sier Frydenlund.

