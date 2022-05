Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Det er en godt kjent hemmelighet at det vil komme en ny BMW M2, en bil som på mange måter er den mest sportslige bilen fra den tyske bilprodusenten.

Lav vekt, sprek motor og heftig understell er selve oppskriften på en sportsbil, men det blir gjerne kostbart. Selv om biler som M3, M4, M5 og M8 er enda heftigere, men også betydelig dyrere.

Derfor er M Performance-modellen M240i xDrive et columbi egg med betydelig lavere pris og nesten like gode ytelser. Nå skal vi ikke ta fra de ekte M-modellene de ekstreme egenskapene de kan by på, spesielt ved banekjøring, men de færreste tilbringer mest tid på bane.

Hvis du likevel gjør det kan det være verdt å vente på M2, men også fordi vi tok bilen ut på et kaldt og delvis snødekt underlag på Rudskogen, var M240i med firehjulsdrift et godt valg.

TILÅRSKOMMEN: Førermiljøet i M240i er langt fra nytt, men det er både brukkervennlig og lekkert. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Klassisk motor

Når de 374 hestekreftene fra den tre liter store rekkesekseren under panseret mates ut i alle fire hjul, blir både akselerasjonen og svingegenskapene bedre på glatt underlag. En M-sportsdifferensial sørger for at bakhjulene følger hverandre optimalt, enten fordi friksjonen er forskjellig eller fordi du svinger. Det betyr at du kan holde høyere hastighet gjennom og ikke minst ut av svingene, noe som er avgjørende for effektiv kjøring.

Da får du også bistand av en variabel sportsstyring som justerer rattutslagene avhengig av hastigheten. Motorkreftene merkes lite på styringen, da bilen alltid forsøker å sende flest mulig av dem bakover. Når du trenger dem foran får du det likevel som du ønsker og trenger takket være det velfungerende firehjulstrekksystemet xDrive.

Som BMW-er flest har også M240i et tretrinns ESP-system som lar deg velge graden av hjulspinn, skrensing, risiko og frykt. Sport Mode er ofte det beste, generelt på offentlig vei og spesielt på vinterføre, da overraskelser kan bli farlige og kostbare. På bane har du litt mer å gå på, men hastigheten der gjør gjerne at marginene krymper tilsvarende.

SPREK NOK: Det er ingen ekte M-modell, men med 374 hestekrefter fra en treliters rekkesekser er M240i sprek nok for de fleste. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Flere oppsett

Veigrepet og krengningen ivaretas samtidig av bilens adaptive M sportsunderstell, som tilpasser seg underlaget og oppsettet sjåføren har valgt. Veldig mykt og komfortabelt blir det aldri, men det er når svingene og ujevnhetene kommer raskt du får mest glede av det.

Comfort, Sport, Sport Plus og Individual lar deg velge hvordan understell, gassrespons, styring og girkasse oppfører seg i henhold til valgene. De enorme forskjellene er det ikke, men du merker at bilen blir strammere.

LEKKERT: M Sportssetene er både komfortable og trange nok, mens de tredimensjonale panelene i dørene er en lekker detalj. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

De store M Performance bremsene sørger effektivt for å få hastigheten ned på den relativt lette bilen, selv om vinterdekk og vinterføre reduserer bremseeffekten så mye at du bør passe godt på underveis.

Da kan du samtidig benytte deg av den åttetrinns sportsautomatkassen i rolige Drive, hissige Sport eller mens du overstyrer den med hendlene på rattet.

Ved aktiv kjøring på bane er Sport-oppsettet meget effektivt, men ute på landeveien kan det være greit å roe ned turtallet på langstrekkene da gassen ikke bør holdes inne for lenge.

Nedgiringen ved bremsing skjer også effektivt med girhendlene eller automatisk avhengig av oppsettet. Men også avhengig av kjørestilen som bilen husker for deg, og den husker godt når du kjører aggressivt.

SOLSKINN: Avanserte LED-lys både ser bra ut og fungerer godt, mens fargen Thundernight Metallic er tøffere i virkeligheten enn på bilder. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mye Mmmmm

Mens du foretar deg alle disse manøvrene sitter du komfortabelt og godt pakket inn i deilige M sportsseter med kontrastsømmer som sørger for en god sittestilling.

Det tøffe M sportsrattet har ikke varme, men du blir fort varm om hjertet. Mange M-elementer både i interiøret, eksteriøret og teknikken, men det er det som er med på å gjøre bilen så spesiell.

MER M: M-felger og M-bremser er begge med på å gjøre bilen bedre å kjøre og bedre å se på. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

De to baksetene kan benyttes av voksne hvis de to i forsetene er sparsomme med egen benplass, mens bagasjerommet og mulighet for å legge ned baksetene gjør at ski og andre lange og store gjenstander også får plass. Det er imidlertid ikke varetransport bilen er ment for, noe som er tydelig når du ser på bilen, både innvendig og utvendig.

Såkalt Vernasca-skinn med tredimensjonale mønstre i dørene, kontrastsømmer, polstrede paneler og lite plast preger interiøret, mens utformingen av førermiljøet er godt kjent for BMW-kjennere. Infortainmentsystemet iDrive fungerer fortsatt godt med både et praktisk kommandohjul, berøring eller stemmestyring for enkelte operasjoner. De asymmetriske klokkene i det digitale instrumentpanelet er sære, men kart og andre funksjoner kan også betjenes og avleses der.

MYE MOTOR: BMW M240i xDrive Coupé er rask nok for de fleste. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Tøff coupé

Som en todørs coupé ser bilen bra ut, også med den smale nyregrillen, store luftåpninger og elegante lykter. Velformede baklys, en bred diffusor og to store eksosrør gjør også hekken tøff. Det er mulig å fylle på med karbondetaljer, større felger og racingseter for et enda tøffere utseende, men også en høyere pris.

Testbilen til 921.591 kroner mangler egentlig ingen ting, bortsett fra den ekte M-følelsen du vil få i M2 til en betydelig høyere pris når den dukker opp. Da vil du i stedet savne fremkommelighet og veigrep på vinterføre.