BILTEST: Kabrioletsalget har de siste årene ligget på kun en tiendel av toppårene tidlig på 2000-tallet hvor rekorden var 1.322 toppløse biler. Da var det ikke en bilprodusent med respekt for seg selv som ikke hadde en kabriolet i porteføljen, men nå er utvalget mindre og elbilpresset større.

Kombinasjonen elbil og kabriolet begrenser seg for øvrig til småbilene Smart ForTwo EQ og Fiat 500e, hvor det egentlig bare er et gigantisk soltak som forsvarer kabrioletnavnet.

LUFTSKJERF: Med varmluft i nakken og et utall andre spesifikke kabrioletløsninger behøver du aldri fryse med taket nede i en Mercedes-Benz Cabriolet. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mange dyre biler

Blant de 300 kabrioletene som ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er registrer de siste to og et halvt årene er det Mazda som topper statistikken med sin MX-5, men Porsche følger hakk i hæl, med BMW, Mercedes-Benz, Mini og Ferrari på de neste plassene. For Mercedes' del er det flest AMG-modeller som er solgt, men testbilen E 450 med en 367-hesters rekkesekser under panseret er ikke å forakte den heller.

Ulempen er selvfølgelig prisen, som ligger en million kroner over Mazdas bestselger, men opplevelsen kan ikke sammenlignes. I en velutstyrt E 450 4Matic Cabriolet med Airmatic luftfjæring, Burmester stereo, flere AMG- og andre utstyrspakker blir kjøregleden uovertruffen for dem som liker friluftslivet. Med vind i håret, sol på nesen og naturens lukter i kupeen, enten det er sjøluften eller møkkaspredning, er det å være utendørs i en bil en spesiell opplevelse.

VARMT OG KALDT: Uten Aircap, Airscarf og vindavviser samt med vinduene nede kommer det mer vind inn i kupeen, men varme i ratt, armlener og ikke minst luftdyser bidrar også til å forlenge kabrioletesongen. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lite vind

Med såkalt Aircap over frontruten begrenses vinden i kupeen og med Airscarf i nakkestøtten blåses varmluft der du kanskje fryser mest. Du bør likevel prioritere den gammeldagse vindavviseren over baksetet til beskjedne 4.320 kroner, som i praksis eliminerer all vind og utvider toppløssesongen til nesten hele året.

Med varme i ratt, armlener, seter og luftdyser, samt et lite hodeplagg, er en håndfull varmegrader uansett ingen utfordring, men solbrenthet kan bli det.

Denne bilen har for øvrig også en såkalt Energizer-pakke med «åtte programmer, pusteøvelser og treningsprogram», blant annet for å holde deg våken og oppmerksom underveis. Yoga og annen meditasjon må du sørge for selv, men sammen med adaptiv fartsholder med filholder og kjøling i setene er du klar for en komfortabel tur.

Mange timer bak rattet, spesielt i høye hastigheter kan bli slitsomt både på grunn av vindstøy, pollen og tørre øyne, men du vil trolig kvie deg for å ta opp taket med mindre det regner eller er ekstremt kaldt.

KOMFORT: I døren som for anledningen er bekledd med valnøtt og skinn, kan du justere seter og en rekke varmefunksjoner, samt lytte til Burmester-anlegget som øverdøver det meste av vindsus. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Sportslig, ikke sportsbil

I elbilens tidsalder er egenvekten på under to tonn for lett å regne, noe du får glede av hvis du ønsker å utnytte alle kreftene i den treliters rekkesekseren med turbo under panseret. Koblet til en nitrinns automatgirkasse med sportsprogram og girhendler for manuell overstyring kan bilen brukes til mer enn bare å nyte late dager.

Kjøreprogrammet Dynamic Select lar deg stramme opp bilen og drivlinjen på flere måter, inkludert luftfjæringen med såkalt Air Body Control, som også lar deg heve bilen hvis du skal ut på grove hytteveier eller gjennom dyp snø. Med trekk på alle fire hjul er fremkommeligheten utmerket på de fleste underlag, samtidig som det gjør bilen mer stabil når ratt og pedaler betjenes i et heseblesende tempo.

Bilen kan fremstå sportslig og kjørevillig, og er raskere enn de fleste med en akselerasjon fra 0-100 kilometer i timen på drøye fem sekunder, men den kler bedre å nytes i et raskt, men ikke masete tempo. Forbikjøringen og akselerasjonsfelt byr ikke på utfordringer og med taket nede øker fartsfølelsen så mye at det ikke er fart du vil savne.

TRIVELIG: Foruten skinn, edeltre og andre solide materialer, preges førermiljøet av flere store digitale flater, praktiske betjeningsmuligheter og mye utstyr. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Elegant og luksuriøs

Komfortnivået er meget høyt både på grunn av understellet og de særegne kabrioletsystemene, men også fordi setene er gode, materialkvaliteten høy og utseendet lekkert. Noe plast nede på dørene må du leve med, men det er viktigere ting her i livet å bekymre seg over. I fargen Emerald Green metallic med brunt tak ser bilen ut som en elegant coupé, men den er enda flottere helt åpen.

Da mister du effekten av det støydempende taket, men å få litt mer fuglekvitter og sportseksoslyd inn i bilen, sammen med de nevnte luktene er ikke å forakte. Litt på utstilling sitter du, men de fleste nikker anerkjennende og gir en tommel opp, spesielt likesinnede toppløselskere.

Bilen har Mercedes-Benz siste såkalte MBUX infotainmentsystem hvor Apple Car Play, stemmestyring, gestikuleringskontroll, kommandohjul og berøring av både skjerm og betjeningsflaten mellom setene er til din disposisjon. Et digitalt instrumentpanel med et utall funksjoner og visningsalternativer styres fra rattet, slik bilens avanserte head-up display også gjør.

LINJELEKKER: Mercedes-Benz E 450 4Matic Cabriolet i fargen Emerald Green metallic står i stil til de første grønne knoppene på trær og busker. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

God plass ombord

Basert på E-klassen er bilen samtidig så stor at to vokse sitter godt i baksetet og selv med taket nede er bagasjerommet stort nok til både golfsett og kofferter. Legger du ned baksetene får du plass til både ski og andre store gjenstander, mens tilhengerfestet kler bedre en båt enn en henger full med kvist og annet rask.

Praktisk løsninger som at ryggekameraet er skjult bak stjernen på bagasjelokket, setebeltet blir matet frem forbi de lange dørene og servolukking av disse, er også detaljer verdt å ta med seg på tur. For det vil du, og med stadig mindre nedbør og varmere dager er en kabriolet et foretrukket transportmiddel.

NØKKELINFO: Mercedes-Benz E 450 4Matic Cabriolet Drivlinje: 3,0 liter R6 T 4x4 HK/kW/Nm 367/270/500 0-100 km/t: 5,2 sekunder Toppfart: 250 km/t Egenvekt:1.965 kg L/B/H:484/186/143 cm Forbruk: 0,85 l/mil CO2-utslipp: 193 g/km Hengervekt: 1.800 kg Pris: Fra: 935.000 kr. Denne modellen: 1,118.000 kr. Denne med utstyr: 1.461.905 kr Pluss Friluftslivet Komfort Drivlinje Minus Pris Oppmerksomhet Møkkaspredning Design: Lang og lekker kabriolet, med tøffe felger, detaljer og ikke minst farge. Førermiljø: Mercedes-Benz har gode seter, mye utstyr, er brukervennlig og lekker. Kjøreegenskaper: Med firehjulstrekk og sprek motor er det en helårsbil, som tåler sportslig kjøring. Ytelser: Rekkesekser med turbo vil aldri gå av moten for noen av oss av flere grunner. Plass: God plass til fire voksne og en del bagasje, samt 1.800 kilo på kroken. Mye for pengene: Innstegsmodellen koster nesten en million, men her må du bla opp for mer av alt. Konklusjon 8: Kostbar kabriolet med begrenset bruksområde, men du verden så deilig.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.