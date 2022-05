Går det som regjeringen vil, blir det en ny tidsregning for elbilen her hjemme fra nyttår. Da ligger det nemlig an til innføring av full moms på alle elbiler. Til nå har elbilene vært fritatt fra moms.

I stedet kommer en kontantstøtteordning opp til 500.000 kroner. Biler til en halv million og under vil dermed koste det samme som i dag. Mens dyrere elbiler går opp i pris.

Dette har naturligvis fått mange til å reagere. Ved å kjøpe bil og få den registrert før årsskiftet, kan det være store penger å spare: For en elbil til én million, utgjør den nye ordningen en prisøkning på 125.000 kroner.

Gratis bil

Forutsatt at importørene klarer å få tak i biler, vil det gi et rush mot nyttår. De som rekker denne fristen, kan også regne med et hyggelig verditap på bilene sine i årene som kommer:

– Dette blir jo på mange måter en ren «bonus». Registrerer du bilen fredag 30. desember, får du den langt rimeligere enn du vil gjøre mandag 2. januar. Dermed vil også verditapet bli langt lavere i starten. Her er det nok mange som i realiteten vil ha gratis bil ganske lenge, inntil verdien på bruktmarkedet synker ned til det man betalte før 1. januar, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Mange har kjøpt dyr bil

– Her spiller vel også knapphet på biler inn?

– Helt klart. Vi vet at flere importører nå jobber på spreng med å få tak i biler i inneværende år. Det skjer samtidig som en rekke bilprodusenter har leveringsproblemer og utfordring med ventetid. Kanskje vil det lykkes dem å vri litt på leveringene, slik at Norge kan få flere biler i 2022. Men da kan det få konsekvenser etterpå, med færre biler inn. Det vil igjen påvirke markedet her hjemme og være gode nyheter for de som rekker å sikre seg bil i år, sier Møller Johnsen.

Samtidig som elbilene har tatt over store deler av markedet de siste årene, har vi også sett at stadig flere har økt budsjettet sitt og kjøpt dyre biler.

Ikke i noe annet land i verden har Audi e-tron vært mest solgte bilmodell i et helt år. Men det klarte den i Norge i 2020.

Verdens laveste priser

Det fremste eksempelet på det er Audi e-tron som ble Norges mest solgte bil i 2020. Med gjennomsnittspris et sted mellom 700.000 og 800.000 kroner, skiller den seg kraftig fra alle biler som har tatt førsteplassen tidligere.

Vi har også sett storsalg av kostbare biler som Tesla Model S og X, Porsche Taycan/Taycan Cross Turismo, BMW iX og Mercedes EQS – for å nevne noen.

Med null moms og heller ikke avgifter, har Norge hatt verdens laveste priser på disse luksusbilene. Akkurat det ble etter hvert også en politisk utfordring:

Porsche Taycan Cross Turismo er en av bilene som vil gå betydelig opp i pris fra nyttår.

Takke pent og slå til

– Da elbilfordelene ble innført, var det aldri meningen at så dyre biler skulle slippe unna all form for avgift. Derfor har det blitt jobbet mot innføring ganske lenge nå. Slik sett kom ikke den nye momsregelen overraskende, selv om den har blitt hardt kritisert fra flere hold. Det er nok bare å innse at denne festen snart er over, sier Møller Johnsen.

– Hva er ditt råd til de som nå lurer på om det er smart å kjøpe dyr elbil i 2022?

– Hvis man har lyst og mulighet, tenker jeg det er smart. Du vil temmelig sikkert aldri få denne sjansen igjen. Dyre nybiler er jo sjelden en spesielt god investering. Men her har vi akkurat nå et unntak. Dermed tenker jeg det bare er å takke pent – og slå til, avslutter Møller Johnsen.

