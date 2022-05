Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



RANGE ROVER: Jaguar Land Rover viser nå frem Range Rover Sport i tredje generasjon, men ikke med ren batteridrift. Flere av representantene for selskapet uttalte med stor overbevisning og selvsikkerhet at det vil være på plass i 2024.

I mellomtiden kunne kan de by på en plugg-inn-hybrid med bensindrikkende rekkesekser på 3,0 liter og en samlet effekt på 510 hk og 560 Nm.

Det kommer i tillegg en utgave med 440 hestekrefter som heter Range Rover Sport P440e. Prisen starter på 1.418.900 kroner og kundene kan ifølge den norske Jaguar Land Rover-importøren forvente å få bilene sine i siste kvartal i år.

SAND I SKOENE: Dersom du skal gjennom en ørken, kan det være kjekt med en Range Rover Sport slik at du unngår å få sand i skoene. Foto: Jaguar Land Rover

Real world

Det er mange tall ved nye Range Rover Sport som kan fascinere. Det «minste» tallet vekket kanskje størst oppmerksomhet. 113 kilometer elektrisk rekkevidde målt etter WLTP begynner å ligne rekkevidden til første generasjon elbiler.

Direktøren for kjøretøy-programmer i Jaguar Land Rover Nick Collins uttalte på presentasjonen at de hadde kjørt den i vinterkulda med full varme i både sete og ratt, og greid 80 kilometer elektrisk under det han kalte «real world conditions».

LANGT: Med en oppgitt el-rekkevidde på 113 kilometer kan du kjøre temmelig langt ut i lysløypa med Range Rover Sport PHEV. Foto: Jaguar Land Rover

Tar et stikk

Bentley Bentayga PHEV og Porsche Cayenne E-Hybrid er som kjent i slekt med hverandre , og begge skilter med 40-50 km WLTP rekkevidde. BMW X5 45e skal greie 80 km, og Mercedes-Benz GLE oppgis å ha 97 km målt etter WLTP.

Range Rover Sport tar altså ett stikk med flest teoretiske kilometer. Dersom det viser seg å stemme at den klarer 80 kilometer i den virkelig verden, burde det være nok til det de fleste har av småkjøring til daglig.

TØFFESTE. Range Rover Sport med V8-er er den tøffeste utgaven, men plugg-inn-hybriden ligger ikke langt bak i ytelser. Foto: Jaguar Land Rover

Imponerende tall

Batteriet oppgis å ha 38,2 kWh brutto kapasitet, hvorav 31,8 kWh er tilgjengelig for fremdrift. Ved bruk av hurtiglader med 50 kW effekt skal det ta 40 minutter å oppnå 80 % kapasitet.

Maks hastighet på strøm oppgis til 140 km/t, men dersom alt fyrer på likt øker det til 242 km/t, og en akselerasjonstid fra 0-100 km/t på 5,4 sekunder. Ikke så galt for en diger firehjulstrekker på rundt 2,8 tonn. Enda mer imponerende er tallene for bensinforbruk, som grunnet den store rekkevidden oppgis å ligge mellom 0,08 og 0,09 per mil, og Co2-utslippet er tilsvarende lavt med 18-20 gram per kilometer.

KAN KLATRE: Maksimalt skal det gå an å klatre opp skråninger som heller 45 grader med nye Range Rover Sport. Foto: Jaguar Land Rover

Bratt

Siden de fremdeles klistrer på «Land Rover»-merket er det viktig å understreke at du skal kunne kjøre bil akkurat dit du vil. I en video-sekvens demonstreres det hvordan en Range Rover Sport navigerer et elveleie på Island, etterfulgt av en service-tunnel gjennom fjellet, før den til slutt brøyter seg vei gjennom spillvannet fra et kraftverk.

Det hele er klippet sammen med skummel musikk, drone-foto og en islending som prater om elvemonstre og spøkelser. Litt mer konkret oppgis vade-dybden til 90 centimeter og bratteste mulige motbakke til 45 grader.

SPORTSLIG: Nye stag og kammer i hjuloppheng skal ivareta den sportslige siden ved Range Rover Sport, slik at den ikke lener seg alt for langt over i svingene. Foto: Jaguar Land Rover

Bomvei

Bilen i filmen var skodd med 20-tommere, mens den brannbil-røde og sateng-grå utgaven står på det største tilvalget som er 23 tommer. Dekkene er av dimensjon 285/40 R 23, og årsaken til at de har montert såpass store valser er de obligatoriske rundetidene på bomveien i Schwarzwald kalt Nürburgring.

Noen spesifikk rundetid ville de ikke ut med, men de kunne derimot fortelle at chassis skal være 35% stivere enn før. Luftfjæringen skal ha to kammer, hvorav det ene stenges for å hindre rulling. Firehjulsstyring sørger for å få med hekken uten å havne i den, og dersom det krysses av for «Stormer Handling Pack» monteres ekstra krengningsstabilisatorer. Det kan virke som Range Rover har spart på lite for å gi inntrykk av at de ikke har spart på noe.

GLATTISEN: I likhet med alle andre har også Range Rover Sport fått prøvd seg noen runder i nord-Sverige, ute på de frosne innsjøene der. Foto: Jaguar Land Rover

Digre potter

Modellen med de tøffeste pottene og største forbruket har ifølge produsenten en 4,4 liters V8-er under panseret på 530 hk og 750 Nm, som bidrar til 0-100 km/t på 4,5 sekunder og 250 km/t toppfart. Hengervekten øker til 3,5 tonn, og forbruket øker til over literen på mila, avhengig av mengden bly i høyre tøffel. Dette er helt klart den tøffeste utgaven, med digre potter som designeren sverger er funksjonelle.

Tett på fremstår Range Rover Sport som gedigen, med en bredde på 2,2 meter inkludert speil. Den er nesten fem meter lang og over 1,80 høy. For de som tenker å ta turen til skogs, oppgir de at maksimal vinkel mellom flatmark og skråning er 33 grader foran. Overbrekks-vinkel midtskips er 26,9 grader, og skal du unngå å subbe hekken inntil må du ikke kjøre ned i mer enn 30 graders vinkel. Alle tallene forutsetter at du har stilt fjæringen inn på offroad-modus.

HURTIG: Selv om du kjører på batteriet skal Range Rover Sport ha en toppfart på 140 km/t. Foto: Jaguar Land Rover

Hai på taket

Mikrofoner i hjulbuene skal informere de støy-reduserende høyttalerne i nakkestøttene, og dersom du liker lyd er stereoanlegget på 1.430 Watt koblet til 29 høyttalere rundt i kabinen. Forbindelse til omverdenen betjenes av to antenner på taket, formet som tjukke hai-finner.

Ifølge produsenten skal bilen kunne «lese» veien opptil tre kilometer fremover, og tilpasse gir, fjæring og navigasjon til de rådende forhold.

BLENDER IKKE: Range Rover Sport har fått LED-lys i fronten som skal kunne skille mellom 16 møtende kjøretøy uten å blende dem. Foto: Jaguar Land Rover

To stemmer

Alexa fra Amazon har hjemsøkt den 13,1 tommers store skjermen, og skal visstnok kunne konkurrere med Range Rovers egen stemmegjenkjenning om å utføre kommandoer. Nøyaktig hvorfor de har to slike systemer når det erfaringsmessig er ganske vanskelig å få en bil til å skjønne hva du sier forblir en gåte.

Da høres det bedre ut med de nye og smalere LED lyktene foran, som skal kunne blende ut opp til 16 forskjellige kjøretøy. Trådløse oppdateringer er tidsriktig, og det følger selvsagt med egen app som gjør at du kan parkere den store bilen via telefonen.

Større plass

For de som er tilhenger av å trekke lass med gamle sofaer eller hester vil det være mulig å krysse av for krok, og maksimal henger-vekt står oppført med tre tonn. Bagasjerommet skal romme 647 liter, subsidiært 1.491 liter som toseter. Det skal visstnok være 55 liter større enn dagens Range Rover Sport, og dersom du trykker på knappene innenfor luka slik at baksetene bretter seg ned blir det 174 liter større enn med tilsvarende konfigurasjon per i dag.