Krigen i Ukraina kan gi et overraskende comeback

På 1950 - og 1960-tallet var Moskvitch et relativt stort bilmerke i Norge. Det var restriksjoner på bilsalget og krav om kjøpetillatelse for de som ville ha nybil. Men russiske biler var unntatt fra dette, det førte til et betydelig Moskvitch-salg.

Så ble importen frigitt og kundene forlot i stor grad merket. I 1981 ble importen avsluttet. Moskvitch endte så i konkurs i 2002.

Nå kan det imidlertid bli et overraskende comeback. Det skjer som direkte følge av krigen i Ukraina – og det faktum at Renault selger seg ut av all virksomhet i Russland.

Må produsere noe annet

Renault har til nå hatt en betydelig eierandel i AvtoVAZ som blant annet produserer Lada. I tillegg har det franske merket hatt egen fabrikk i Moskva. Og skal den kunne fortsette og arbeidsplassene reddes, må de produsere noe annet enn Renault.

Byadministrasjonen i Moskva skal ta over fabrikken. Og planen er å sette i gang produksjon av nye biler så fort som mulig, og da under Moskvitch-navnet.

200.000 biler igjen

Lastebilprodusenten Kamaz skal være en partner her. Men hvordan og hvor fort nye modeller skal utvikles, er ikke kjent. Hvis Moskvitch skulle starte helt fra scratch, ville det kreve både milliardinvesteringer og minimum to år før produksjonen kan starte. Vestlige sanksjoner skaper også problemer her, både for deletilgang og utenlandsk ekspertise.

Nå blir det hevdet at kinesiske JAC skal bidra her, med en allerede ferdig utviklet plattform. Og at det i første omgang er aktuelt å gjenopppta byggingen av modeller fra like før Moskvitch gikk under. Om det siste er realistisk – eller interessant i markedet – er nok et høyst relevant spørsmål.

Selv om det altså er 20 år siden Moskvitch gikk konkurs og produksjonen opphørte, skal det fortsatt være nesten 200.000 registrerte biler fra merket i Russland. 46.000 av disse skal være mer enn 35 år gamle. Moskvitch var kjent som enkle og robuste biler, dermed har de også hatt god holdbarhet.

2140 heter denne Moskvitch-modellen. De som har levd noen år, husker at dette også var et relativt stort merke i Norge.

Salget har stupt

For Renault blir exiten fra Russland kostbar. Det blir estimert at de må ta en nedskrivning på minst 20 milliarder kroner her. Samtidig faller både produksjon og antall solgte biler.

De siste to månedene har salget av nye biler i Russland stupt. Det er ventet at etterspørselen vil forbli lav, som følge av krigen og omfattende sanksjoner mot landet. Svært mange vestlige bilmerker har også stoppet salget av bilene sine.

