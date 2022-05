Det gikk bra i 11 år – så fikk eieren en overraskende beskjed

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Bilen min ble i år ikke EU-godkjent med kufanger som har vært på bilen i 11 år. Måtte få dette registrert inn i vognkortet. Alt dette er sikkert helt riktig antar jeg.

Kufanger vært påmontert siden bilen var ny i 2010. Har papirer fra leverandør i Italia at kufanger er godkjent i henhold til ett EU-direktiv. I god italiensk tradisjon er det ikke mangel på stempel på alle papirene som jeg har liggende.

Spørsmål: Det bør ikke være noe problem å få dette godkjent i dag, eller....?

Benny svarer:

Heisann!

Skjønner godt at du opplever dette som litt rart. Du sier ikke noe om hva slags bøyle du har og ei heller på hvilken bil denne er montert. Svaret mitt må derfor bli litt generelt.

Det har i årenes løp vært mye fram og tilbake rundt dette med frontbøyler og kufangere. Jeg husker min far slet med dette allerede tidlig på 80-tallet. Så det er ikke noe nytt.

Men nå er de altså forbudt, med mindre bilen ble vist Trafikkstasjonen med nødvendig dokumentasjon fra både leverandør av bøylen og bekreftelse fra bilens importør om at de «godtok» ettermonteringen.

Fristen for dette var 25. mai 2007 – altså for en god stund siden.

Jeg har selv, i kjølvannet av dette, vært med på å underkjenne en god del biler med frontbøyle på EU-kontroll. Men også hjulpet veldig mange med å få den godkjent, der det var mulig.

Er bøylen E-merket så er den godkjent. Da behøver den heller ikke å føres inn i vognkort. Foto fra Arctic Trucks.

Det virker litt irrasjonelt at biler som har denne ene linjen om at den er godkjent og innført i vognkortet er mer trafikksikre enn biler med likt utstyr som ikke har dette innført i vognkortet. Forstå det den som kan. Men jussen rundt det er klinkede klar.

Les også: Startet karrieren i NSB – denne er ganske unik

E-merket er viktig

Det finnes fortsatt godkjente bøyler å få kjøpt til mange ulike bilmodeller. En liten fellesnevner her er at de ikke må går for høyt opp – helt opp til panseret – slik som på illustrasjonsbildet øverst i denne saken. Om jeg har forstått det riktig.

Bøyler som går opp i høyde med støtfangeren er i de fleste tilfeller kurant. Men én ting er kjempeviktig. Den MÅ være E-merket og man må ha med seg den nødvendige dokumentasjonen i bilen. Da behøver man ikke vise bilen, eller å få dette inn i vognkortet. Da er det bare å skru denne på og kjøre.

Det jeg vil tro har skjedd i ditt tilfelle, der du i mange år har fått bøylen godkjent, er at noen enten har sett litt gjennom fingrene, eller ikke har tolket regelverket riktig . Verkstedet som har tatt EU-kontrollen skulle nok gitt mangel på bøylen tidligere.

Om du kan få godkjent og montert på igjen din bøyle er jeg vel litt i tvil om. Jeg antar at det er en, forhåpentlig god, grunn til at den er demontert. Jeg vil tro at en tur innom Trafikkstasjonen med papirer hånden og bøylen i bagasjerommet kan gi deg svar.

Eventuelt må du få tak i en ny og E-merket bøyle.

Ønsker deg lykke til og en fin sommer – eventuelt også uten kufanger.

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Artikkelen er først publisert av broom.no.