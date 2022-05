Finn.no: Nå er det enorm etterspørsel

Helt siden et par måneder ut i corona-pandemien har det vært full fart på bruktbilmarkedet i Norge. Det gjelder fortsatt. Tall fra Finn motor viser en solid økning i antall besøk i starten av 2022.

Trykket avtok riktignok noe utover i årets første kvartal, blant annet som følge av krigen i Ukraina, at markedene har blitt påvirket av renteendringer og tilgang på materialer.

Det norske folk begynner også å reise utenlands igjen, i tillegg til at mange ser ut til å sitte litt på gjerdet og vente når det kommer til kjøp av bil.

Tydelig økning

– På tross av alt dette er trafikken høy jevnt over på hele Finn motor. I tillegg har etterspørselen etter elbiler vært helt enorm, spesielt fra mars av. Elbiler markert som solgt eller avpublisert på Finn har i mars og april ligget på ca. 20 prosent, sammenlignet med normalen som er 13-14 prosent. forteller Eirik Håstein som er leder for Finn motor.

Også søk etter elbiler har hatt en oppsving på Finn - og særlig Tesla, Audi e-tron og Nissan Leaf er populære, i tillegg er søkeordet “elbil” blant de mest brukte.

Elbiler har vært populære lenge, men det har skjedd en tydelig økning de siste månedene.

Ventetid på mange nye biler er en av faktorene som bidrar til høy aktivitet på bruktmarkedet.

Mange forsinkelser

– Vurderer du å selge elbilen din, er det med andre ord en god tid å gjøre det på, sier Håstein videre.

I disse dager er det mye som skjer i verden som påvirker kjøp og salg, også tilgang på kjøretøy, deler, utstyr og lignende.

– Vi hører fra bransjen og forhandlere som selger nye objekter at mange av komponentene man trenger til produksjon er forsinket, og leveringstiden er lang, sier Håstein, i en pressemelding.

Ifølge Eirik Håstein, leder for FINN motor, har etterspørselen etter elbiler vært helt enorm i bruktmarkedet i mars og april i år. Foto: Getty.

Ligger lengre til salgs

Storbyen Shanghai i Kina er også inne i en lengre nedstenging på grunn av pandemien, noe som fører til stengte bilfabrikker og full stopp i eksport og transport med containerskip.

Per nå har ikke dette hatt særlig stor påvirkning på bruktbilmarkedet.

– Publiseringstiden i bruktbilmarkedet har økt med 6-8 dager, noe som igjen kan være et resultat av nyhetsbildet, renteendringer og mangel på ønskede merker og modeller. Hos oss ser vi at objekter blir liggende lenge, egentlig over hele linjen, sier Håstein.

Så lenge ligger de ulike biltypene ute, før de blir solgt. Statistikk fra Finn.no.

Øker mot juli

Antall besøk inn til annonser for båter, bobiler og campingvogner er høy på Finn motor, men man merker likevel at dette begynner å gå noe ned sett mot de to foregående årene.

– De siste to årene i disse markedene var langt over normalen, og trafikken på hele Motor i første kvartal 2022 er fortsatt høyere enn vårt siste normalår i 2019, påpeker Håstein.

Trafikken på markedene Caravan (bobil og campingvogn), MC og båt har økt kraftig gjennom kvartalet, selv om det har roet seg litt sett mot tidligere år.

Eksempelvis er veksten i trafikken fra februar til mars 24 prosent for bobil, 60 prosent for båt, 73 prosent for campingvogn og 36 prosent for MC.

– Dersom vi ser på tilsvarende analyser fra 2021, er prognosen at trafikken for Bobil, Caravan, Båt og MC vil fortsette å øke frem mot juli. Biler til salgs vil også holde seg stabilt høyt gjennom juni, siden man ofte er på jakt etter bruktbil før sommerferien starter. Vi går derfor fra et godt kvartal mot et som med stor sannsynlighet blir enda bedre, avslutter Håstein.

