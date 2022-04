Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.



BILTEST: Du kan like at andre kjører elbil, men det er ikke noe for deg, eller hva?

Mercedes’ helelektriske ekvivalent til testens ladbare hybrid heter Mercedes EQS, og den er du heller ikke noe fan av. EQS er bananformet og bringer kanskje frem uønskede såpestykkeassosiasjoner du ikke kan være bekjent av.

Du vil ha noe som mener alvor – en bil som ikke behøver nærmere introduksjon og forklaring. Du vil ha en Mercedes-Benz S-Klasse og da har du kommet riktig her. Dette er testen av den ferske ladehybriden Mercedes-Benz S 580 e 4Matic.

Her er det høye tall, høye forventninger, lav bakkeklaring og dype seter. Akkurat slik det skal være.

REKKESEKSER: Mercedes-Benz S 580 e 4Matic har en 3,0-liters rekkesekser i tillegg til en elmotor. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Svulstige W140

Helmut Kohl står selvsikkert i døråpningen på den mest gigantiske av S-Klassene, den firkantede tanksen W140 som dukket opp på 90-tallet og fikk selv Mercedes-folk til å føle at «nå ble det kanskje litt vel mye her». Bildet av forbundskansleren i sort-hvitt med smoked sunglasses og den mildt sagt svulstige bilen, er ikonisk.

Motreaksjonen kom i form av W220-modellen på slutten av 90-tallet, som hadde et ganske mye mer avmålt oppsyn. Men at også denne var selskapets toppmodell, tvilte ingen på.

Toppmodellen har alltid vært S-Klassen, og det endrer seg ikke med den ladbare hybriden.

KORT OG LANG: Mercedes-Benz S 580 e 4Matic fås både med kort og lang akselavstand. Konkurrenten 745e, som forøvrig straks byttes ut, fås bare med lang akselavstand i kombinasjon med firehjulsdrift. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ingen Hyperscreen

At Mercedes-Benz S 580 e 4Matic ligger et hakk over elektriske EQS i hierarkiet av luksus og velvære, må sies å være avslørt allerede før du har satt deg inn.

Om det uansett var noen tvil, så feies det kjapt vekk når du lander i S-Klassens eksepsjonelt behagelige seter. Her er det ikke faux treverk, slik du møtes med i en EQS. Her er det derimot blankpolert og vakkert treverk som på utsiden av en sigarhumidor, og infotainmentskjermen er mindre påtrengende.

Du får den samme geniale OLED-teknologien som i EQS, men skjermene er mindre dominerende i den konservative S-Klassen.

At færre skjermer og mindre skjerm-areal skal tilsi at luksusfaktoren øker, låter kanskje litt pussig, men det handler om at S-Klassens interiør får tilført noen kraftige horisontale linjer som understreker bilens makt og bredde.

EQS-en og dens såkalte Hyperscreen er storslått, men vektet mer mot teknologisk pondus enn ren luksus.

Uansett er knappene til å justere setene de samme rare på begge bilene. Du tar på dem for å bevege på setene, men selve knappene rører seg ikke fysisk – merkelig nok.

Den sorte, blanke plasten i midtkonsollen er heller ikke utsøkt, og vi mistenker at bilkjøpere begynner å bli ganske lei av slikt nå. Plasten oppleves heldigvis som litt mindre fremtredende enn det først var grunn til å frykte, og ikke i nærheten av å være så billig som i andre Mercedeser.

Konklusjonen er uansett at S-Klassen har et tiltalende interiør. Audi A8 og BMW 7-serie er blitt gamle og irrelevante, så Bentley Flying Spur er mer fristende å sammenligne med, helt til den nye 7-serien presenteres om litt.

3D-DISPLAY: En spesiell pikselstruktur og kamera vendt mot sjåføren gjør at displayet vises i 3D, som er en veldig lekker og spennende funksjon. Det låter litt unødvendig, men gjør at bilen virker futuristisk og kul. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Rekkesekser og bensin

Bak rattet kan du fryde deg over at Mercedes-Benz S 580 e 4Matic har en systemeffekt på festlige 510 hestekrefter. All denne kraften kommer i hovedsak fra Mercedes’ etter hvert velkjente rekkesekser på tre liter, som alene yter 367 hestekrefter og vrir ut 500 Nm. I tillegg er bilen utstyrt med en elektrisk motor på 150 hestekrefter og 440 Nm, som sitter foran girkassen slik at firehjulsdriftsystemet alltid kan sende kreftene der det er nødvendig.

Om du gir blaffen i miljøet og heller vil høre at bensinen forbrennes, kan 0 til 100 nås på overbevisende 4,9 sekunder. Det er mer enn raskt nok for en bil som dette, men enda mer spennende blir det om du ikke slipper gassen og lar bilen fortsette akselerasjonen.

Det har du selvfølgelig ikke lov til særlig lenge i Norge, men om du legger ut på langtur til Provence , vil du nok oppdage at S 580 e 4Matic er riktig så kapabel på Autobahn.

IKKE TURBIN: Mercedes-Benz S-Klasse har disse lekre luftdysene, mens elbilen Mercedes EQS har noen turbinformede luftdyser. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Tilfredsstillende

Tilbake i Norge er det kanskje vel så viktig at denne bilen fungerer godt som hybrid – og det gjør Mercedes-Benz S 580 e 4Matic. Rekkevidden oppgis å være 108 kilometer målt etter WLTP-standarden, og dette er slett ikke urealistiske tall. Faktisk klarte vi å overgå denne lovnaden, som bekrefter at ladbare biler ikke bare er tull.

Ved ett av testtilfellene klarte bilen hele 118 kilometer uten å tenne bensinmotoren, riktignok med lange nedoverbakker og strekker med generelt slakt terreng, men det beviser at bilen duger.

Om du gidder å lade battriet på 28,6 kWh, noe du sågar kan gjøre på hurtiglader med effekt på opptil 60 kW, kan du bruke denne Mercedesen som en elbil i det daglige uten å måtte anstrenge deg særlig.

Litt pes er det kanskje å koble til den ledningen, om du er vant med å ha sekretærer som ordner opp i det meste annet for deg, men hardt arbeid er det ikke.

Det er ganske så tilfredsstillende å la bilen seile lydløst og utslippsfritt rundt, og du kan samtidig gripe deg selv i å undres over hvorfor folk orker dette med elbil.

VIKTIG MED VAFFEL: Setene har vaffelmønster slik at de matcher eiernes jakker. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Merkelig bremsepedal

Mye ved denne digre Mercedesen er henrykkende, men ikke alt. Blant annet kan det virke som at Mercedes sliter med å fintune bremsepedalen på de dyreste elektriske og ladbare hybridene, for i likhet med Mercedes EQS er ikke følelsen fra bremsepedalen god.

En liten kontrolltest med en kollega som til daglig kjører noe langt mindre eksotisk, bekrefter dette: «Bremsene kjennes rare ut», kommenteres det før noen har sagt noe.

Det skal sies at bremsenes mindre delikate pedalfølelse kan tilvennes etter hvert som tiden går, men et annet aspekt du neppe vil sette pris på, også etter å ha blitt kjent med bilens egenskaper, er det puslete bagasjerommet.

En vanlig Mercedes-Benz S-Klasse sluker brukbare 540 liter, men den ladbare hybriden tar bare 350 liter på grunn av det digre batteriet bilen er lastet med.

Om to personer skal på tur er bagasjerommet muligens tilstrekkelig, og det kan argumenteres for at det gir mening å seile av sted på langtur i dette tyske slagskipet, selv om dere bare er to. Likevel vil det fremstå litt meningsløst å ratte rundt i en så diger bil og la de ultrakomfortable baksetene sitte ubrukt.

IKKE DROSJE: Mercedes-Benz S 580 e kler fargen «Mojave silver metallic», som gjør at bilen ikke så lett forveksles med en taxi. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Millionbil – og følelse

Bortsett fra den mindre tilfredsstillende bremsepedalfølelsen og det knotete bagasjerommet, er det egentlig lite å kritisere denne bilen for. At den er tung – noe du merker når du presser bilen i svinger – bør ikke overraske. Bilen veier 325 kilo mer enn V8-versjonen, og selv den veier over to tonn før ekstrautstyret lastes på.

Og lastes på skal det nok, for testbilen koster nærmere to millioner kroner selv om startprisen er på rett over halvannen million. Den norske Mercedes-importøren mener samtidig at bilen er «svært omfattende» utstyrt allerede før det plukkes fra ekstrautstyrslisten, men oppvarmet ratt sorterer artig nok ikke under standardutstyret.

At en Mercedes-Benz S-Klasse med over 500 hestekrefter ikke er for hvem som helst, er en antagelse som opprettholdes med denne bilen. Vil du være fremtidsrettet er det uansett smart å gå for den helelektriske EQS, men om det fremdeles virker litt masete å skulle lade en bil såpass ofte, er Mercedes S 580 e 4Matic et stødig valg.

At du teknisk sett kan kjøre like utslippsfritt som vanlige elbiler når denne S-Klassen er ladet opp, kan ingen egentlig si noe på.