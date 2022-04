Nå kommer riktig prising av hurtiglading

ELBIL: NAF har vært en pådriver for å rydde opp i uoversiktelige prismodeller for hurtiglading. Det er mye som er nytt og annerledes når man går fra bensin- eller dieselbil til elbil.

At ladebransjen endelig enes om å ta betalt per kilowattime bilisten lader, rydder opp i et forvirrende prissystem og gjør det lettere for forbrukerne å sammenligne priser og vite hva de faktisk skal betale for ladingen.

- Vi har stått på for å få pris per kilowattime. Det er den nye literprisen. Nå kommer det, og det er bra, sier Sødal i en pressemelding.

Få det på plass til sommerferien

Alle ladeoperatørene har nå sagt at de skal gå fra uoversiktlige prismodeller til kun å ta betalt for energien som fylles på bilen.

- Dette må ladeoperatørene få på plass innen sommerferien er i gang. Det gjør det enklere for folk å få mer ut av feriebudsjettet når de faktisk kan sammenligne prisene mellom de ulike ladeleverandørene, mener Nils Sødal.

Frykten for ladekø

Argumentet for å ta betalt per minutt har vært at det ikke skal bli kø på ladeplassen, rett og slett stimulere til å flytte bilen når den har ladet nok. Frykten for å ta betalt per kilowattime har vært at folk vil lade lenger.

- Svaret på ladekøene er å bygge flere ladere der det er størst behov. Og det må komme lademuligheter over hele landet så folk kan komme seg rundt, slår Sødal fast.

Når alle nå skal innføre kilowattime-pris har ladeoperatørene litt forskjellig tilnærming til stimulere elbilistene til å flytte bilen etter endt lading.

- Vi oppfordrer elbilistene til å bruke ladenettverket fornuftig og dele på godene. Det er god ladekultur å flytte bilen når batteriet er rundt 80-90 prosent. Gjør flere det trenger ikke ladeoperatørene innføre påslag, sier NAF-rådgiveren. – Og når det har blitt bygd nok ladere, vil ikke dette være et tema lenger, avslutter Nils Sødal.