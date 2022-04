Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



SANTA BARBARA, CALIFORNIA: Etter å ha konkurrert i både motorsykkel- og billøp etablerte Walter Owen Bentley luksusbilmerket i 1919, men racing var en del av historien fra dag én. Allerede i 1924 tok Bentley sin første av fem seire på Le Mans, før de erklærte at de hadde lært nok til å lage «skikkelige biler» i 1930.

Det kan bekreftes etter en kjøretur i passasjersetet på en av de totalt 182 originale Bentley Speed Six som ble bygget i perioden 1928 til 1930, i fjellene over Santa Barbara i California.

Passasjersetet er riktignok bare en liten pute med en minimal ryggstøtte, mens frontvinduet ikke gjør stort mer enn å virvle opp turbulens. Sikkerhetsbelter finnes selvfølgelig ikke, så når hastigheten øker er det lov å bli nervøs der du sitter høyt over bakakselen.

FØRERMILJØ: Interiøret har en del instrumenter vi ikke bruker i dag, men det ser skikkelig lekkert ut 93 år senere. Foto: James Lipman / Bentley

Sprek 93-åring

Lyden fra rekkesekseren i denne 1929-modellen med chassis/engine no. KR2682/Kr2679 har et slagvolum på 6,6 liter som vitner om at størrelse har noe å si, både for lyd og ytelse.

Her kan du lese mer om veteranbiler





Overliggende kamaksel og fire ventiler pr. sylinder gir 180 hestekrefter ved 3.500 omdreininger.

Det høres kanskje ikke spektakulært ut i dag, men i en 93 år gammel bil er det mer enn imponerende.

KRAFTVERK: Den 6,6 liter store rekkesekseren med to SU-forgassere yter 180 hestekrefter ved 3.500 omdreininger. Foto: James Lipman / Bentley

Akselerasjonen fra stillestående er ikke spesielt rask målt i dagen termer, men oppover i hastighet øker farten jevn og trutt. Fire gir sørger for en toppfart på over 190 kilometer i timen, så det var dristige menn som kjørte racing den gangen. Racing-versjonen av Speed Six som vant Le Mans i både 1929 og 1930 hadde for øvrig 200 hestekrefter og enda høyere toppfart.

For uten lyden, vinden og sikkerheten, er bilen meget komfortabel der den sluker smale amerikanske fjellveier på en imponerende måte. Man ser at sjåføren må bruke en del krefter for å både bremse, gire og svinge, men bilen følger sjåførens signaler eksemplarisk og bekrefter utsagnet om at Bentley hadde lært nok på racerbanen til å lage «skikkelige biler».

Foto: James Lipman / Bentley

Kjøp og salg

Under depresjonen ble Bentley i 1931 kjøpt opp av Rolls-Royce og var en del av dem gjennom andre verdenskrig hvor flymotorproduksjon ble stadig viktigere.

I 1970 ble bildivisjonen solgt til Vickers, som igjen solgte Rolls-Royce til BMW og Bentley til VW i 1998.

BEVISET: 73 år etter sin forrige seier vant Bentley Le Mans i 2003 med sin EXP Speed 8, igjen for å bevise at de kunne lage «skikkelige biler». Foto: John Brooks/Bentley

Allerede i 2001 stilte Bentley igjen til start i Le Mans og i løpet av de tre årene racing-prosjektet varte, vant de løpet i 2003 og beviste igjen at de kan lage «skikkelige biler».