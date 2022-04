En egypters lidenskap for veteranbiler

Fortiden kolliderer ofte med nåtiden i Kario – med den moderne biltrafikken som freser forbi de historiske stedene.

Men bilene får mye juling – ikke bare ved små og større kollisjoner i den tette trafikken, de slites også raskt ned av skyhøye temperaturer og ørkenstøv.

Klassiske bilmodeller er ikke helt uvanlig å se i trafikkbildet, men de ender ofte opp etterlatt i støvete smug eller garasjer.

Bilentusiasten Mohamed Wahdan har en stor samling eldre biler, noen i mindre god stand enn andre. Foto: Amr Nabil / AP / NTB

Bilsamleren Mohamed Wahdan har imidlertid bestemt seg for å prøve å bevare en del av Egypts firehjulshistorie.

Han har nå over 250 veteranbiler og antikke og klassiske biler i sin samling. Han har funnet dem over hele landet.

En av verdens største?

Mengden av gamle biler gjør ham kanskje til en av verdens største samlere. Han har kjøretøyer i flere kategorier, som vintage, antikke eller klassiske – klassifisert ut fra produksjonsåret.

52 år gamle Wahdan driver egentlig et turistselskap som tar besøkende til Egypts berømte landemerker.

Men han er nok enda mer dedikert til hobbyen sin. Han eier flere forskjellige garasjer for å beholde alle bilene. Han har til og med et heltidsteam med mekanikere for vedlikeholdet.

Den egyptiske bilsamleren Mohamed Wahdan prøver å ta godt vare på gamle bilsmykker, som denne folkevognen. Han har et eget mekaniker-team som sørger for service og stell. Foto: Amr Nabil / AP / NTB

Han sier at en av utfordringene er å få skilt på bilene. Offentlig ansatte er nemlig ofte ikke sikre på hvordan bilene skal klassifiseres.

Wahdans eldste bil er en 1924 Model T Ford som tilhørte Egypts siste monark, kong Farouk. Den er et prakteksemplar, helt komplett. Han har markert parkeringsplassen for bilen med et eget fløyelstau.

Et skattkammer

Egypt er kjent for sin spennende historie. Landet er et sant skattkammer for antikviteter.

Egypt, som var et tidligere britisk protektorat, var et reisemål for europeere allerede på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.

Den egyptiske bilsamleren Mohamed Wahdan kjører en av sine stoltheter, en Chrysler fra 1948. Foto: Amr Nabil / AP / NTB

Italienske, greske og jødiske samfunn blomstret en gang i Kairo og middelhavsbyen Alexandria. Samfunnene har satt spor etter seg.

De historiske markedene, eller soukene, selger mange gjenstander fra de svunne tidene, kopier eller ekte.

Wahdan er en samler og har også mye annet enn biler. Som gamle telefoner med dreieskive, grammofoner, gamle aviser og frimerker – det meste fascinerer ham.

Stor interesse

Men i dag er det først og fremst bilene som er hans store lidenskap, og samlingen hans har gjort ham kjent – både i og utenfor Egypt.

Bilene hans har hatt en viktig rolle i en TV-serie fra 1930-tallet. Og han merker at interessen for de gamle bilene øker blant vanlige folk. Egyptere strømmer til bilutstillingene hans.

Interessen for gamle biler er stor blant mange egyptere, de strømmer til utstillingen med historiske biler i byen Obour, som ligger ikke langt fra den egyptiske hovedstaden Kairo. Foto: Amr Nabil / AP / NTB

En av hans kjæreste biler er hans første kjøp, en Mercedes fra 1970-tallet. Han kan fortsatt kjøre den, men gjør det ikke ofte.

han kan ikke tenke seg å selge – verken Mercedesen eller noen av de andre bilene.

– Jeg brenner for disse bilene, og jeg kan ikke klare meg uten én av dem, akkurat som mange andre samlere, sier han.