Det finnes over 70 forskjellige elbiler å velge mellom i Norge, viser data fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Blant disse er det utallige modeller, motorvarianter og utstyrsnivåer å merke seg for den som gidder. Sorteres det for elbilmodeller hos OFV, dukker det opp 370 stykker.

Det er mange.

IKKE STANDARD: Audi Q4 Sportback e-tron fås med LED Matrix-lys, men det koster 12.940 kroner ekstra. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Det trygge og gode?

I en jungel av elbiler fra Kina, Sør-Korea og andre perifere steder, kan det være godt å lene seg litt på det du kjenner. Det presumptivt trygge og gode, det konservative og enkle som står uforandret og varig. For vi skal selvfølgelig reise tilbake til Zermatt, det er stadig godt å være i Provence og tyske luksusbilmerker har fremdeles en potent attraktivitet. Hvit duk venter på Feinschmecker i Oslo – som alltid.

Det er på grunn av denne tiltrekningskraften at elbilene Mercedes EQA og Audi Q4 e-tron kan snike seg inn på listen over biler du eller noen i familien vurderer. Begge starter på ca. 420.000 kroner, men testens mer påkostede utgaver svinger forbi 600.000 kroner.

Om alt snobberi legges til side, vet du at både Kia og Hyundai lager glimrende elbiler til mer fornuftige priser, men det er ikke alltid poenget. Mobilen kan fint fortelle hva klokken er, men det er noe eget med en Rolex Datejust.

Dette med bil (og elbil) handler ikke om rasjonelle valg, men hvordan du ønsker å fremstå i samfunnet. Hvilken elbil er du og din ektefelle?

KRAFTIG: Mercedes-Benz EQA 350 4Matic har 292 hestekrefter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Nesten 300 hestekrefter

Hverken Audi Q4 Sportback e-tron 50 eller Mercedes EQA 350 4Matic skuffer på det fundamentale. Her er det firehjulsdrift og fremkommelighet, mye motorkraft og solid akselerasjon.

Og sittestillingen er slik voksne folk liker det. Oppreist og rakrygget om ønskelig, men ikke så du må klatre opp noe sted. Begge disse bilene er velegnede for kropper som ikke utsettes for hardere aktiviteter enn golf, lett svømming og longdrinks ved bassenget.

Audi Q4 i 50-utgave skilter i tillegg med hele 299 hestekrefter, men EQA 350 er like bak med sine 292 hestekrefter. 0 til 100 går unna på vanedannende 6,2 sekunder i Audi-en, og 6,0 i Mercedesen. Langt viktigere enn akselerasjon med tung pedalbruk er det imidlertid å kjenne på hvordan disse bilene fremstår når du lunter rundt, og heller ikke her er det noen nedtur å spore.

Både Q4 og EQA oppleves som muskuløse og kraftfulle. Det er moro å ha slike krefter under høyrefoten og du blir fort bortskjemt av kjøreegenskapene også.

GOD PLASS: Mercedes-Benz EQA 350 4Matic og Audi Q4 Sportback e-tron er begge praktiske, men Audi-en har størst bagasjerom. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Det kan hende at de to bilprodusentene også sikter seg inn på dorske kunder, men selve bilene er kvikke nok til å skape engasjement.

Det skal samtidig ikke spesielt mye til for å merke seg forskjellene mellom testbilene. Der Audi Q4 tilbyr et forholdsvis stramt oppsett på understellet, er Mercedesen i større grad vektet mot komfort.

Det merker du når EQA rolig sklir over en fartsdump, og du kjenner det når Q4 suser over hullete asfalt. Ingen av testbilene er utstyrt med adaptivt understell, selv om begge kan leveres med dette som ekstrautstyr, men Q4 vil kanskje ha best nytte av et slikt system.

KOMFORTABEL: Mercedes-Benz EQA 350 4Matic er en behagelig bil å suse rundt i. Spesielt i byen, der det merkes at den er litt mykere enn testens Audi. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Gøyest har du det nok bak rattet i testens Audi, som har en presis styring du blir glad i. Denne minner mye om følelsen du får i en VW ID.4 GTX, men det teller ikke negativt.

Begge disse er, sammen med Skoda Enyaq, basert på den samme elbilplattformen. Det betyr at batteriet og mange andre komponenter er nærmest identiske.

På glatt underlag tar både Mercedesen og Audi Q4 seg frem, men å skru av det som kan deaktiveres av hjelpemidler lar deg likevel ikke få full kontroll over bilene. Mest restriktiv er Mercedes, som ikke vil la deg leke helt fritt med EQA. Bremsene slår inn og motorkraften kuttes om du prøver å ha det for moro bak rattet, men det hindrer neppe fremkommeligheten på krevende vinterføre og knotete hytteveier.

Rekkevidde og lading

Audi Q4 Sportback e-tron 50 har et batteri på 76 kWh. Mercedes ligger 12 prosent bak med sitt på 66,5 kWh, men i praksis oppleves ikke rekkeviddeforskjellen som enorm. Audi stipulerer en WLTP-rekkevidde på 483 kilometer, mens Mercedes viser til 432 kilometer målt etter samme metode. Ved vinterkjøring kan du glatt trekke av 25 prosent på rekkevidden, gitt at du kjører bedagelig.

Er du vant med å gasse utålmodig på og kjøre fort til Hafjell med din V6-motoriserte, dieseldrikkende Audi A6, vil rekkevidden på testens elbiler bli enda lavere når kjøreadferden videreføres hit. Hastighet på motorvei har mye å si for hvor langt du klarer å komme deg med disse bilene, og aggressiv kjørestil er rett og slett noe du må legge av deg om Q4 og EQA skal fungere etter hensikten.

På ladehastighet ligger Audi Q4 et lite hakk foran Mercedes EQA, men heller ikke her er forskjellene voldsomme. Q4 har en maksimal effekt på 125 kW mens EQA ligger på 100 kW.

Det viktige å tenke på når du hurtiglader, er uansett at batteriet har riktig temperatur og at det har lite energi i seg når ladingen startes. Glemmer du å tenke på disse aspektene, vil ingen elbiler lade like hurtig som den maksimale effekten produsenten reklamerer med.

GOD SITTESTILLING: Både Mercedes-Benz EQA 350 4Matic og Audi Q4 Sportback e-tron lar seg sitte litt høyt. Det er mange nordmenn glad i. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Interiør og design

På innsiden er det langt ifra noe spartansk Tesla-interiør barbert for knapper og bilornamentikk. Det må samtidig understrekes at Mercedesen er den elbilen her som i størst grad oppleves som en konvensjonell bil innvendig – og det er kanskje ikke så rart siden den baserer seg tungt på fossilmodellen Mercedes GLA.

Hos Mercedes er det fysiske knapper til det meste, her er det pyntende interiørlys du selv bestemmer farge og intensitet på, og infotainmentsystemet er lett å bruke. Over hos Audi handler det fundamentale om mye av det samme, men her fås en slags utvekst av dashbordet som har mer særpreg og pek mot det futuristiske.

Audi har uansett ikke lekt seg for mye med interiøret, og skjermen foran sjåføren understreker at tyskerne ikke har til hensikt å skremme vekk konservative kjøpere. Knappene på rattet er heldigvis ikke like redselsfulle som dem i en VW-ekvivalent, men de er dessverre ikke like gode som knappene i testens Mercedes. Dette kan fremstå som vel pedantisk å kritisere, men når du tester de berøringssensitive knappene, forstår du hvorfor.

Både Audi Q4 Sportback e-tron og Mercedes EQA tilbyr velbygde og tiltalende interiør, men skulle du bry deg om passasjerene i baksetet er det Audi-en som vil tiltale mest.

DU VELGER: Mercedes-Benz EQA og Audi Q4 Sportback e-tron er begge litt buede bak. SUV-versjonene EQB og Q4 e-tron er spennende alternativer. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Bak i EQA lider man ingen umiddelbar nød, men setene er lavere enn hos Audi og gir mindre støtte.

Også når stereoanleggene betraktes, er det hos Audi at det overbevises i størst grad. Mercedes nekter å la deg skru volumet tilstrekkelig opp, som er ganske frustrerende om du vil dra på med noe litt mer kraftfullt enn NRK P2.

Bagasjerom og tilhenger

Beveger du deg videre bakover og kikker på bilenes bagasjerom, blir det tydelig hvilken av disse som er mest praktisk. Mercedes EQA har brukbare 340 liters bagasjerom, men blir fullstendig overkjørt av Q4 Sportbacks mektige 535 liter. Med setene slått ned er forskjellen interessant nok mindre, siden EQA sluker 1.320 liter mens Audi rommer 1.460 liter.

«Aha. Det blir Audi på meg», tenker du etter å ha lest alt dette, men om tilhengervekt skulle være avgjørende, seiler plutselig Mercedesen opp som et bedre alternativ. EQA 350 4Matic kan ta 1.800 kg på kroken, mens du i Audi Q4 Sportback e-tron 50 må nøye deg med 1.200 kilo.

ELEGANT: Audi Q4 Sportback e-tron har flere spennende detaljer, som logoen på baklyktene. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Konklusjon

Utvendig ser Q4 tøffere ut, selv om Mercedesen under testperioden fikk flest lovord for sin såkalte Rose Gold metalliclakk. Innvendig er den designmessig streng og alvorlig, men velbygd og elegant. Audi Q4 er på vei til å bli en av nordmenns favoritter, og det er ikke vanskelig å forstå når du kjører den. Mercedes EQA er på sin side et utmerket alternativ om plass og bakseter teller mindre, for den er både komfortabel og kvikk.

Hvilken som passer deg best er selvfølgelig avhengig av hvilke egenskaper som vektlegges tyngst, men vinneren i denne testen – med kjøreegenskaper og moro tatt i betraktning er den snertne og lekre Audi Q4.

Audi i Norge opplyser at de kan levere Audi Q4 e-tron i fjerde kvartal i år, mens Mercedes-Benz er leveringsdyktige i tredje kvartal i år.