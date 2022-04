Nå monterer tusenvis av nordmenn for dårlige dekk på bilen

Skiene er satt på plass i boden etter endt sesong. Påskeegg og kyllinger er ryddet bort. Årtes påske er over. De fleste av oss sier farvel til vinteren etter denne høytiden.

Nå er det sommer som får fokus framover. Det innebærer også at bilene får påmontert sommerhjulene igjen. Og der er ikke alt på stell hos mange.

De viser tall fra dekkkjeden Vianor. De har nemlig tatt en titt på sommerdekkene til sine dekkhotell-kunder. Her viser det seg ar tusenvis av sommerdekk til norske bileiere ikke holder den standarden de skulle ønske.

– Av de sommerdekkene vi har målinger på, er så mye som en femtedel klassifisert som enten gul eller rød, sier Ann Kristin Storholm som er salgssjef retail i Vianor Skandinavia.

1,6 millimeter

Vianor opererer med et fargekodesystem for dekkene de har lagret for kundene på sine dekkhotell. Grønt indikerer en mønsterdybde over 4 mm, gult mellom 3 mm og 4 mm, og rødt under 3 mm. Den gule klassifiseringen tilsier at sjåføren bør vurdere å bytte dekk snart, mens rød betyr at dekkene allerede er nedslitt og under Vianors anbefalte mønsterdybde.

Tabellen viser fordelingen mellom de ulike regionene i landet. Her ser man blant annet at hvert fjerde sett med sommerdekk i Innlandet har en lavere mønsterdybde enn anbefalt. Tabell fra Vianor.

– Statens vegvesen er tydelige på at i perioden mellom første søndag etter 2. påskedag og frem til 1. november, skal dekkenes mønsterdybde være minst 1,6 millimeter. Selv om den lovlige grensen for sommerdekk er ganske lav, opererer vi i Vianor med litt høyere måleverdier for å sikre at det er trygt å kjøre under alle værforhold gjennom sommersesongen, sier Storholm, og legger til:

– Vi varsler selvfølgelig alle sjåfører som har dekk markert som enten gule eller røde liggende på vårt dekkhotell, slik at de får muligheten til å gjøre nødvendige tiltak.

Østlandet har minst slitte dekk

Totalt lagrer Vianor nesten 80.000 sett med sommerdekk fordelt på 62 dekk- og bilverksteder fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Innsikten fra Vianor avslører at det er i Innlandet dekkene er i dårligst stand.

– Omtrent 25 prosent av sommerdekkene vi har målinger på i dekkhotellene i Innlandet er klassifisert som røde eller gule. En årsak kan være at denne delen av Norge har mye dårlige veier og kan oppleve raske sesongmessige endringer, også i sommermånedene, sier Storholm.

På motsatt side finner vi dekkene på Østlandet. Her er kun 13 prosent av de nåværende dekkene på lager merket som gule eller røde.

