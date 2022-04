Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



MÜNCHEN, TYSKLAND: Elbilene har allerede overtatt mesteparten av bilsalget i Norge og fra 2025 vil fossilbilene bli enda mer sjeldne. Med Tesla Ludicrous og Porsche Taycan Turbo S i spissen er det likevel ikke ytelser og kjøreegenskaper du vil savne.

Det er nemlig noe eget når akselerasjonen og fartsfølelsen akkompagneres av flere hundre liter bensindamp som eksploderer hvert sekund. Spesielt når det skjer inne i en V8 under panseret på den oppgraderte Audi S8 og mesteparten av lyden slippes ut gjennom fire store eksosrør.

FAVORITTSKILT: Når du passerer grå fartsskilt med fem striper over er det bak rattet på en Audi S8 du gjerne vil være. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Fri fart

En annen øvelse elbiler flest ikke rekker S8 til knærne på, er ved rask motorveikjøring, nærmere bestemt på A92 nordvest for München hvor de grå skiltene med fem sorte striper dominerer. Når den beskjedne lørdagstrafikken i høyre felt tusler avgårde i 140 kilometer i timen og en og annen Toyota, BMW eller varebil snegler seg forbi for å kjøre i 160, får du din åpenbaring i en S8. Når sinkene legger seg tilbake ut til høyre og du trykker gasspedalen i bunn skjer det noe elbilene bare kan drømme om.

VELLYD: Få ting slår lyden av en V8 full av bensindamp og luft, men Audi S8 kan koble ut fire av sylinderne når du skal spare drivstoff. Foto: Audi

- Litt skremt



Det er når girkassen sjalter ned en gang eller tre og motorlyden følger etter, turtallet øker og akselerasjonen tiltar på en måte som gjør deg litt skremt. Gjennom et gir eller to øker hastigheten så fort at du nesten blir glad når bilen butter i fartssperren, speedometeret viser 265 kilometer i timen og det bayerske landskapet suser forbi med 70 meter i sekundet.

Det føles bare så mye fortere enn 200, ikke minst fordi du gjerne passerer sinkene i høyre felt med en hastighetsforskjell på over 100 kilometer i timen.

OPPGRADERT: Lysstripen bak er delt opp på den nye bilen, mens de fire eksosrørene og S8-logoen vitner om at noen har gjort et godt valg. Foto: Audi

På skinner

Konsekvensanalyser og risikovurderinger dukker gjerne opp i bakhodet mens hendene klamrer seg til rattet, som likevel føles stabilt som et tog.

Det er ikke da du begynner å fikle med radioen, eller noe så dumt som mobiltelefonen, eller at søvnige sjåfører dupper av, for sansene står i høyspenn. Inkludert hørselen, som fortsatt registrerer motoren i bakgrunnen, men den overdøves delvis av vindsuset, som støyer mer enn orkanen Ida, Gyda eller Dagmar.

Du kan likevel være trygg på at taket ikke blåser av eller at trær velter over veien.

På norske motorveier blir opplevelsen selvfølgelig mindre støyende og fartsfylt, men vi har flere og lengre, svingete og kuperte, samt mindre trafikkerte landeveier hvor fartsgrensene er høye nok og risikoen lav.

En og annen syklist, rådyr og asfaltskade må du ta høyde for, men kjøringen kan bli morsommere enn på tyske landeveier med 100-grense, hvor landsbyene med 50-soner kommer tettere enn Farlig Sving- og Elg-skiltene i Norge.

Her hjemme vil du samtidig få mer glede av de lavere girene, hvor lyden er minst like god, akselerasjonen raskere og engasjementet større.

TRADISJONELT: Førermiljøet domineres av blanke flater og stramme linjer, mens setene er en drøm enten du kjører rett frem eller svinger aktivt. Foto: Audi

Flere valg

Kjøreprogrammet Auto er kanskje det beste og mest brukte i en slik bil, men et Comfort-program som gjør bilen slappere på flere måter kan være greit når bilen er full og du har god tid.

Dynamic strammer opp de fleste kjørefunksjonene, senker bilen og hisser opp girkassen litt raskere enn om du benytter kick-down i Auto.

Styring, girkasse og understellet påvirkes også av både oppsett og kjørestil. I tillegg kan du overstyre den åttertrinns automatkassen med hendler på rattet, enten du vil redusere turtallet eller forberede deg på neste akselerasjon.

Et tretrinns ESP-program lar deg velge graden av hjulspinn og skrens, enten du skal gynge deg gjennom en snøfonn eller tøffe deg på stripa i Bø. Sistnevnte noe få eller ingen A8-sjåfører trolig har gjort eller vil gjøre. Da kommer det nok bedre med dersom noe skulle gå galt, eller at du gjør noe galt.

ANSIKTSLØFTNING: LED-kjørelysene er flyttet over hovedlysene, mens grillen har fått løftet hjørnene og fått et nytt mønster. Foto: Audi

Godt rykte

Modellen har eksistert som A8 siden 1994 og som S8 siden 1996 gjennom fire generasjoner og etablert seg som en luksuslimousine med heftige ytelser og gode kjøreegenskaper. Dagens modell dukket opp i 2017 og har fått noen forbedringer underveis, men nå har ingeniørene i Ingolstadt gitt bilen en ansiktsløfting.

De synlige endringene dreier seg om en ny grill, endringer på lyktene og støtfangerne, samt noen nye felger og lakkfarger. Hovedlysene har dessuten fått såkalte digitale LED Matrix-lys, som lyser mer og ikke minst tilpasser seg trafikken og omgivelsene bedre.

For øvrig er firehjulsstyring, quattro sportdifferensial og den såkalte prediktive luftfjæringen som leser veibanen med et kamera videreført. Det inkluderer aktive stabilisatorstag som lener bilen inntil tre grader innover i svinger i hastigheter mellom 80 og 170 kilometer i timen. Det merkes ikke, men det merkes, for å si det sånn.

MIL ETTER MIL: Audi S8 har et WLTP-forbruk på en drøy liter pr. mil, men med stivt høyreben blir det mangedoblet. Foto: Audi

Sylinderkutt

Utstyrsnivået er høyt, materialkvaliteten god og plassen romslig, både foran, bak og i bagasjerommet i den 5,2 meter lange bilen. Sportssetene i S8 gir nok støtte for de aktive sjåførene, men også høy komfort for de lange turene.

Digitalt instrumentpanel, head-up display og blanke berøringsflater gir deg alt du trenger av informasjon, som også kan betjenes fra rattet eller med stemmen.

LETTLEST: Et digitalt instrumentpanel lar deg velge mellom en lang rekke praktiske oppsett, mens Head-up- displayet gjør at du ikke behøver å slippe synet av veien. Foto: Audi

Bensinforbruket oppgis til en drøy liter pr. mil, noe den får hjelp til ved å kutte ut halvparten av syleinderne ved rolig kjøring. Når du butter i fartssperren over tid, risikerer du likevel å få akutt rekkeviddeangst, da forbruket mangedobles. En tur over i høyre felt og glede over å se 120-skilt igjen redder likevel dagen, så du rekker nærmeste bensinstasjon.

Konklusjonen blir at Audi S8 fortsatt er en bil du vil begjære mer og mer jo lenger og fortere du kjører. Så hvorfor ikke sette av et par dager ekstra og kjøre til skiferien i alpene.

Så slipper du leiebil også.