Var storselger i Norge – nå er det lenge siden vi fikk kjøpe den

Vi nordmenn er verdensmestere i å kjøpe SUV. Denne biltypen begynte for alvor å gjøre seg gjeldende på slutten av 1990-tallet. Siden har populariteten økt jevnt og trutt.

Samtidig har utvalget av biler økt kraftig, i mange segmenter. Når får du SUV-er i ulike størrelser – og ikke minst prisklasser.

Men noen av bilene som var tidlig ute og på mange måter fikk æren av å starte bølgen – har havnet solid i skyggen.

Feirer 70 år

Tilbake på 1980-tallet solgte trekløveret Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero og Toyota Land Cruiser godt i Norge. Nå er det bare sistnevnte som har overlevd og fortsatt er i salg i Norge. De to andre har forsvunnet.

Men i andre markeder lever de videre. Som bilen du ser på disse bildene: Nissan Patrol i oppgradert 2022-utgave.

Den feirer samtidig 70 år. I syv generasjoner har bilen til sammen solgt i over to millioner eksemplarer.

Patrol har nok heller ikke blitt mer kurant for det norske markedet i årene som har gått. Under panseret finner vi nå nemlig blant annet en 5,6-liters V8 bensinmotor på 400 hestekrefter. Nissan tilbyr også røslige dieselmotorer i bilen.

Elektrifisering? Nei, det ser vi ikke noe til ennå.

Designet utstråler tung og massiv bil, det er ikke tilfeldig.

Mye mer å velge mellom

I Norge var det slutt etter femte generasjon. Da generasjon seks kom i 2010, valgte den norske importøren å ikke ta den inn. Noe av forklaringen på det var at Nissan da allerede hadde to andre og rimeligere SUV-er i utvalget sitt: Qashqai og Pathfinder. Pluss at salget av Patrol hadde vært synkende i flere år.

Mest av alt skyldtes nok det at kundene hadde fått så mye mer å velge mellom. SUV-ene ble også mye mer lik tradisjonelle familiebiler på både kjøreegenskaper, ytelser og forbruk. Da fremsto biler som Patrol og Pajero plutselig som ganske primitive, samtidig som de kostet en god del mer enn de nye folke-SUVene.

Det har blitt ganske så personbilpreget også inne i Nissan Patrol etter hvert, med mye komfort- og luksusutstyr.

Fortsatt høy standing

Toyota Land Cruiser er altså unntaket, selv om den som nybil selger i svært begrensede antall her hjemme. Her hører det også med til saken at dagens Land Cruiser virkelig trekker på årene, den kom på markedet første gang tilbake i 2010.

I tillegg har biler som Mercedes G-Klasse og Land Rover Defender fortsatt en svært høy standing blant dem som ønsker seg en fullblods offroader, som tåler virkelig tøffe tak. Men så er også prisene deretter.

Offroadegenskapene er viktige på en bil som dette, i tillegg kan Patrol naturligvis trekke tunge lass.

Fra 15.000 kroner

Akkurat nå er det forresten 19 eksemplarer av Patrol til salgs på bruktmarkedet. Den billigste er en 1985-modell som blir din for 15.729 kroner. Der må du nok også regne med å sette av en god slump penger til stell og fiks de neste årene.

I motsatt ende finner vi biler fra 2004-2007, hvor prisbildet spriker ganske betydelig: Fra godt under 100.000 – til nærmere 250.000 kroner. Her er det flere faktorer som påvirker. Kilometerstand, rust, oppfølging og generell tilstand. I tillegg kan noen biler være solid påkostet, typisk av entusiastiske eiere. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i dette markedet hvis du vurderer å kjøpe.

