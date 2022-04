Ukraina-krigen har fått konsekvenser for bilparken på Cuba

Cubas sosialistiske regjeringen har siden 1960-tallet levd med en inngripende embargo fra nærliggende USA. USAs handelsforbud hindrer amerikanske virksomheter fra å drive handel med cubanske interesser.

Cubanerne har derfor i stor grad vendt seg mot Russland, og mye av øyas bilpark – fra lastebiler, busser, biler til traktorer er russiske. Men det er snakk om en gammel og sliten bilpark, med stort behov for reservedeler.

Nå, som følge av de internasjonale sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina, begynner derfor mange cubanere å få et stort bilproblem.

Gammel Moskvich

Francisco Pérez Rodríguez er blant dem. Han har bygget om motoren til sin svigerfars Moskvich – en av mange tusen biler og andre kjøretøyer som strømmet inn i Cuba fra landets allierte under den kalde krigen. Svært mange kom fra det tidligere Sovjetunionen.

Nå trenger Moskvich-en en ny registerreim, men slike er bare mulig å skaffe fra Russland. Og nå er det blitt umulig.

Transportsystemene på Cuba har lenge hatt problemer. Landet har manglet busser, og i mange tilfeller er lastebiler blitt brukt i passasjertrafikk på landsbygda. I byens gater dominerer de russiskproduserte Ladaene, Niva SUV-ene- og de jeeplignende Uaz-ene.

Selv mange av de legendariske amerikanske 1950-tallsbilene som fortsatt ruller i Havannas gater er blitt tilpasset russiske motorer og fått russiske reservedeler.

Ifølge offisielle tall skal det finnes rundt 20.000 gamle amerikanske biler og mellom 80.000 og 100.000 Ladaer i landet.

– Ladaer er helt avhengig av deler fra Russland. Mange mennesker kommer til å bli berørt av de nye sanksjonene, sier 57 år gamle Pérez Rodríguez, som driver et verksted i Artemisa, like sørøst for Havanna.

Hardt rammet

Cuba har alt fått merke konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina.

Russere har lenge utgjort et stort antall av landets turister, og dermed faller både inntekter, samtidig som man bokstavelig talt får problemer med å holde hjulene i gang.

– Sammen med nedgangen i turismesektoren som følge av at russere nå uteblir, er stansen i importen av reservedeler fra Russland, svært alvorlig for Cuba, understreker Cuba-ekspert William LeoGrande fra American University i Washington, D.C.

– Dette vil gjøre livet enda vanskeligere for cubanerne, selv om de klarer å finne måter å omgå sanksjonene på. Men det kommer til å bli dyrere, være mer tidkrevende, og det vil bare gjøre deres økonomiske situasjon verre, sier han.

Mange problemer fra før

Fra før led Cubas økonomi på grunn av de skjerpede amerikanske sanksjoner som ble vedtatt under USAs tidligere president Donald Trump – og situasjonen ble selvsagt enda verre under pandemien. Nå kommer altså dette på toppen.

26 år gamle Manuel Taboada, som kjører drosje i Gamle Havanna, er svært bekymret for Ladaen sin.

– Denne krigen og alt som skjer i forbindelsen med den vil få store konsekvenser for oss. Vi kan ikke få noen varer inn, og vi trenger helt spesielle deler til disse bilene, sier han.

– Jeg vet ærlig talt ikke hvordan dette skal gå, sier han.

Stor kreativitet

De som ikke får tak i nødvendige reservedeler, må enten gi opp eller bli svært kreative. Som 69 år gamle Humberto Santana. Han har ikke klart å finne en nødvendig reservedel til sin russiskproduserte lastebil. Nå satser han på at han skal klare å spore opp en japansk motor istedenfor. Håpet er at han skal klare å tilpasse den til sin gamle lastebilen.

Cubanere har lenge vært kjent for sin oppfinnsomhet for å holde samfunnet i gang. Den evnen er bare blitt enda mer nødvendig nå.