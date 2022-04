Faren startet ballet i 1989 – nå er sønnen bitt av samme basillen

Arild Holmen kjøpte sin første Mercedes Geländewagen i 1989. Den hadde han stor sans for. Etter tre års eierskap måtte den imidlertid byttes – men ikke fordi han var misfornøyd med selve bilen.

– Den gangen jobbet jeg med salg. Og det å komme kjørende med en G-Klasse til kundene, med diger stjerne i grillen, var ikke så populært. Så jeg byttet den i en Toyota Hiace. Da økte salget med en gang, humrer den bilinteresserte pensjonisten.

Men lengselen etter å få tilbake en G-Klasse ble etter hvert for stor. I desember kjøpte han sin fjerde i rekken. Det er en helt spesiell utgave som kun er produsert i et begrenset antall.

Interessen for den ikoniske bilmodellen har også smittet over på sønnen Andreas. Nå har far og sønn to av bare 108 produserte spesialutgaver. Den ene med 700 hestekrefter.

Ikonisk bil

Arild og Andreas Holmen har hver sin G 63 AMG Edition One. Andreas har også fått Brabus-tuning på sin bil – derav B-en i grillen.

Første generasjon av Geländewagen holdt det gående helt fra 1979 til 2018. Da kom endelig arvtakeren – andre generasjon – som nå offisielt heter G-Klasse.

Helt siden bilen traff markedet, har den hatt en helt unik posisjon. Den gjør seg like naturlig både som arbeidsbil, familiebil, luksusbil, militært kjøretøy og ekspedisjonsbil.

Her i Norge fikk den kallenavnet Børstraktor, da jappetiden var på sitt sterkeste.

Den kantede karosseriformen har tålt tidens tann godt – og hvis du ikke følger godt med, er det ikke sikkert du ser forskjell på en ny og en 20 år gammel bil.

Kun 108 produserte

Far og sønn Holmen har hver sin utgave av den nye generasjonen. Far har en 2019-modell G 63 AMG Edition One. Sønnen har like godt smelt til og fått sin G 63 AMG tunet av Brabus. Så her er effekten 700 hestekrefter. Også denne er en Edition One.

– Litt artig at vi har to av kun 108 produserte Edition One-bilene i vår familie, sier Arild.

Vi møter de to i forbindelse med et G-Klasse-treff på Storefjell. Her er over 20 G-Klasser samlet – og flere av dem er Brabus-tunet til 700 hestekrefter hos Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand.

Arild og Andreas forresten ikke eneste far/sønn på samlingen som har samme bil. Dette er tydeligvis en interesse som går i arv blant flere.

Bråket for mye

Interessen for bil – og da særlig G-Klasse – har gått i arv.

– Hva er det som gjør at du falt for denne bilen, Arild?

– Det er jo dette som er bilen med stor B, og kommer fram over alt. Jeg bruker min daglig. Det var faktisk Andreas som fikk meg til å kjøpe akkurat denne. Jeg byttet inn to andre for å få den, etter råd fra han. Han mente det ville gi meg mindre å stelle og passe på. Og det er helt riktig. Jeg er pensjonist, men har mye annet jeg vil bruke tiden min på enn bare å vaske bil, hehe.

Andreas var i utgangspunktet mest interessert i en annen spesialmodell av Geländewagen, da han handlet bilen sin for to år siden.

Han var egentlig hos Autocenteret Fjeldstad for å se på en G-Klasse 4x4 2. Det er en ekstra diger og høy utgave – som virkelig ruver godt i terrenget.

Star Wars-skilt

Star Wars-interessen er bakgrunnen for dette skiltet. Også passer det jo godt til bilen, da.

– Jeg tok den med på en kjøretur. Men da jeg kom på motorveien bråket det så mye av dekk og vindstøy, at jeg hørte ikke hva de andre i bilen sa. Så fikk jeg teste denne – og da ble jeg ganske enkelt helt solgt.

Han har dessuten fått ordnet seg personlig bilskilt på G-en sin. Der står det Emperor.

– Jeg er godt over middels interessert i Star Wars, så da måtte det bli det, smiler han.

PS: Star Wars-interessen er synlig på en annen bil Andreas har stående, også. Det er en hvit Porsche Panamera Turbo S – med skiltet «Trooper». De som vet, de vet.

