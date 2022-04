En av de store bekymringene for de som skal kjøpe elbil, er rekkeviddeangst. Man får rett og slett ikke kjørt like langt med en elbil, som med biler som har bensin- eller dieselmotor.

Men det jobbes stadig med å bedre rekkevidden. Mercedes lanserte i sommer sitt elektriske flaggskip EQS – som skal kunne klare opptil 780 kilometer på én lading. Da begynner det å hjelpe.

Så langt er det ingen produksjonsklar bil som har klart å bryte 1.000 kilometers grensen. Men Mercedes jobber med det, også. Bilen du ser bilder av her heter EQXX. Det er en konseptbil, som Mercedes sier skal klare minst 1.000 kilometer på ren strøm.

Da snakker vi tidsskille for elbilene.

Uvanlig mulighet

EQXX ble avduket på teknologimessen Consumer Electronic Show (CES) i Las Vegas, tidligere i år.

Nå er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i Nice i Frankrike, for å bli bedre kjent med bilen. At pressen får delta på testing av en konseptbil hører med til sjeldenhetene.

Den spesielle sedanen er ikke planlagt å settes i produksjon. Men teknologien og erfaringene man har gjort og vil gjøre seg med konseptbilen, vil naturligvis bli nyttig på kommende produksjonsmodeller.

Vi tar en telefon for å høre hvordan det går.

– Skiller seg ut

– Ring-ring ...

– Heisann, Knut!

Mercedes EQXX setter en helt ny standard når det kommer til forbruk på elbiler. Turen på 1.000 kilometer ble tilbakelagt med et snittforbruk på 8,87 kWt per 100 kilometer.

– Hallo! Nå er jeg spent. Hvordan går det med påsketuristen på den franske rivieraen?

– He he, kan ikke tenke meg en bedre plass å starte påsken, jeg. Her har våren kommet langt, for å si det sånn. Det er rimelig spesielt at vi får være med på testingen av en så spennende konseptbil. Vi har lest og sett bilder av denne bilen en stund. Nå får vi endelig bli bedre kjent med den.

– Hva er førsteinntrykket?

– Det er veldig bra. Vi snakker om en konseptbil, men dette minner mye om en produksjonsmodell. Her er det jobbet godt med detaljene. Designet er spesielt – med hekken som skiller seg mest ut. Denne bilen legges merke til, kan jeg røpe. Folk snur seg og peker.

Mer aerodynamisk enn en pingvin

Luftmotstanden er rekordlav – med en Cd-verdi på kun 0,17. Det gjør EQXX til verdens mest aerodynamiske bil.

– Mercedes har for øvrig den mest aerodynamiske serieproduserte bilen på markedet fra før, også. EQS har en Cd-verdi på 0,20. Da jeg var på lanseringen av EQS husker jeg at de gjorde et poeng av at den var mer aerodynamisk enn en pingvin. EQXX har altså enda lavere luftmotstand – uten at jeg på stående fot kommer på et dyr som er mer aerodynamisk enn en pingvin.

Lav luftmotstand er selvsagt viktig når man skal tyne rekkevidde.

Hyperbil-teknologi

På bildene virker bilen ganske stor. Virkeligheten er imidlertid en helt annen.

– Dette er en kompakt bil. Akselavstanden er kortere enn en C-Klasse – som jo er en mellomstor bil. Overhenget bak er ganske langt – og den lave hellingen gjør det vanskelig å sitte i baksetet, forteller Broom-Vegard.

Journalistene som er tilstede får ikke kjøre bilen selv, men sitter på.

– Jeg skulle selvsagt gjerne kjørt den. Men vi får i alle fall oppleve bilen på nært hold. Noen racerbil er det ikke. Også er setene ganske harde – og understellet virker stramt satt opp. Jeg blir også fortalt at man har brukt mye teknologi fra hyperbilen AMG One. Blant annet for å gjøre at batteripakken på knappe 100 kWt bare veier 480 kilo. Det er 30 prosent lavere vekt enn batteripakken på 107 kWt i EQS – og batteripakken i EQXX er i tillegg bare halvparten så stor. Det er oppsiktsvekkende!

Superrask lading

En vanlig elbil har gjerne et 400 Volt-system, mens blant annet Porsche, Audi, Hyundai og Kia har 800 Volt. Jo mer Volt, jo raskere er det mulig å lade.

Mercedes har fått på plass et 900 Volt-system – som skal gjøre det mulig å ta imot 300 kW. Til sammenligning kan en Peugeot e-2008 ta imot 100 kW.

Dekkene er spesiallaget for bilen - og byr på rekordlav rullemotstand. Dimensjonen er 20" og 185 mm bredde.

– Mercedes tror forbruk og rask lading etter hvert kommer til å bli viktigere enn lang rekkevidde. Etter hvert som infrastrukturen bygges ut, vil vi jo ikke måtte bekymre oss for om vi kommer fram på én lading, eller ikke.

Bananskall, gamle bleier og annet husholdningsavfall er brukt for å lage interiøret i bilen, så her har man hatt miljøperspektiv i hele bilen.

– Det er litt sprøtt å tenke på at bleier og bananskall kan bli til interiør i en premiumbil. Men hit er vi altså kommet. Det er en ny verden. Denne bilen kan rett og slett representere en ny tidsregning for elbiler.

Flere helt unike biler

Vegard vil selvsagt komme tilbake med mer informasjon om bilen. Her vil han også dele inntrykkene fra de andre bilene han får oppleve på turen til Nice. Som en av svært få i verden, skal han nemlig få kjøre fire andre helt spesielle modeller fra Mercedes.

– Jeg kan ikke si så mye om disse bilene, enda. Men kan røpe at det er snakk om «en gang i livet»-opplevelser. Så det er bare å glede seg!

Denne saken ble først publisert på Broom.no.