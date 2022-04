Selger «konebilen»: Her sparer du to millioner kroner

Den coupeaktige SUV-en BMW X6 er i seg selv ikke noe uvanlig syn på veien. Den ble nemlig en kjempesuksess – til tross for at mange var kritiske da bilen ble lansert.

Men bilen vi omtaler her er ikke den med dieselmotor, som ni av ti kjøpte. Denne har i stedet en bensinmotor – på størrelse med et høyhus! Vi snakker 4,4-liters V8 – med to turboer og 555 hestekrefter.

Nå ligger det som omtales som «konebilen» til salgs på bruktmarkedet. Ny i 2010 kostet en slik rundt 2,5 millioner kroner.

Etter kun 46.500 kilometer får du dette eksemplaret for to 2 millioner kroner mindre!

434 kroner per mil

I tillegg til verditap kommer jo dessuten utgifter til drivstoff (denne sluker fort både halvannen og to liter bensin på mila), alt av servicer, reparasjoner og ikke minst noen dekkskift.

Men dagens pris er gode nyheter for deg som har lyst å unne deg en slik råtass nå. Tolv år etter at bilen rullet ut av fabrikken.

Prisantydningen er 559.000 kroner. Det virker ikke å være en helt urealistisk pris for en slik bil – med svært lav kilometerstand. Men en ting vil nok en del reagere på.

Bilen vi har funnet er nemlig knall blå. Eller Monte Carlo Blå, som BMW kaller denne lakken.

Blå

Vi liker biler som skiller seg litt ut fra mengden av sort, sølv og grå. Men en del vil alltid være skeptiske til for eksempel blått.

Denne har dessuten lyst beige skinninteriør. I utgangspunktet en flott kombinasjon med blå lakk, spør du oss. Bare synd at mange sverger til svart – også innvendig.

Er du en av dem som MÅ ha svart, grå eller sølv bil – er ikke dette noe for deg. Faksimile: Finn.no

Interiøret og bilen for øvrig, ser svært godt holdt ut. Basert på bildene er det i alle fall ingenting som skulle tilsi at bilen har rullet noe lenger enn det kjøper opplyser om i annonsen. Selv innstegslister og kanten på setene ser «nytt» ut.

Det er litt få detaljbiler i annonsen – men felgene ser tilsynelatende hele og pene ut. Reparasjon eller bytte av en slik felg er ikke billig.

Mye utstyr

I annonsen blir det opplyst om at bilen kommer rett fra service og leveres med blodfersk EU-godkjenning.

Listen over utstyr er også omfattende. Her har du alt fra head up display, aktive komfortseter, TV, stor navi, servolukking av dørene og varme i rattet – til justerbart understell og 360 ryggekamera.

Ikke mye vi savner her, nei. Men Adaptiv cruisecontroll får man for eksempel ikke på disse M-utgavene.

V8-symfoni

Med 555 hestekrefter sier det seg selv at dette flytter seg brutalt, om du først drar på. 0-100 km/t tar kun 4,7 sekunder – og er akkompagnert av en V8-symfoni bilentusiaster aldri vil bli lei av.

Praktisk er den også – om enn ikke like praktisk som den mer tradisjonelle SUVen X5. I denne må du for eksempel nøye deg med fire seter – og litt mindre bagasjeplass.

Men det dynamiske understellet gjør X6 M overraskende sportslig, når du er i humør til å dra på litt i svingene.

Bare husk

Dette er ikke en bil det er gratis å eie. Nå er riktignok det desidert største verditapet unnagjort. Men husk at det koster å bruke en slik bil, også. Du bør derfor ikke svi av alt du har av midler på selve kjøpet.

Interiøret byr på høy opplevd kvalitet – og har tålt tidens tann godt.

Som nevnt er forbruket av bensin høyt. I tillegg er det dyrt når noe går galt, dekkene koster skjorta og servicer er heller ikke på nivå med en Toyota Auris.

Du sier dessuten ganske tydelig fra til omverden at du bryr deg katta om miljø og utslipp. Men kanskje er du skal fortsette å la denne bilen leve et rolig liv – og kjøre den lite. Da kan de "grønne" naboene bare ti stille.

Ingen av ankepunktene over bør overraske deg. Så hvis du likevel er i handlemodus på en slik bil – er dette faktisk en ganske unik mulighet.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.