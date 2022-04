Storaksjon: Skal skifte batteri på 20.000 norske biler

Alt gikk ikke på skinner da Volkswagen først lanserte elbilen ID.3. Her var det tydelig at de hadde hatt det travelt med å få bilen ut på markedet.

Software-problemer skapte utfordringer med mange av bilens funksjoner og de første eierne opplevde litt av hvert i starten. Men etter noen måneder kom en større oppdatering som løste det aller meste av dette.

Nå må imidlertid de norske ID-eierne gjøre seg klare for et nytt verkstedbesøk. Det er nemlig klart for det som er en av historiens største innkallinger. Bransje-nettstedet BilNytt er en av dem som har skrevet om dette.

Nytt og kraftigere batteri

Lars Joakim Hanssen er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

– Vi holder på å rigge en storstilt kampanje for å forberede alle ID.-modeller på fremtidsrettet teknologiske løsninger, forteller Lars Joakim Hanssen som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

Rent konkret skal alle bilene få nytt og kraftigere startbatteri. Det er nødvendig for at de skal kunne ta imot kommende oppdateringer som kommer av softwaren til bilene.

I dag er nyeste software på bilene som ruller i Norge versjon 2.3.

Kostnadsfritt

– I løpet av første halvår kommer software 3.0 til våre kunder. Det blir en stor oppdatering med mange nye funksjoner. For at du skal få dette må du ha et oppdatert 12v batteri, og software 2.4. Derfor vil vi i løpet av kort tid starte jobben med å kontakte kunder for bytte av batteri. Når batteriet byttes, installerer vi også software 2.4 for dem. Dette er kostnadsfritt for kundene, forteller Hanssen.

Han legger til:

– Volkswagen skal jevnlig komme med softwareoppdateringer med nye løsninger basert på innspill fra våre brukere, og forbedre eksisterende teknologiske løsninger. Det er kundene som skal være med å utvikle bilen. Slik skal vi komme enda nærmere dem.

Installere hjemme

VW ID.4 er en stor suksess i Norge. Dette er en av elbilene som byr på mest plass og rekkevidde for pengene.

Oppdatert software med nye løsninger skal i hovedsak skje «over-the-air». Det vil si at ID.-eierne kan laste ned oppgraderinger når de vil, og installere via internett hjemme.

– Du laster ned softwareoppdateringer, og starter installasjonen når du er ferdig med bilen for kvelden. Når du står opp om morgen og skal på jobb, er bilen oppdatert og fornyet med nye, oppdaterte og fremtidsrettet teknologi, sier Hanssen.

Hente samme ettermiddag

– Når starter jobben med å bytte batteriene?

– Forhandlerne våre er godt i gang med forberedelsene. Så snart vi får go fra fabrikken, starter de å innkalle kunder. For mange kunder betyr det at de kan levere bilen på vei til jobb, og hente den samme ettermiddag. Da ha bilen et oppdatert 12v batteri, ny teknologi og er klar for fremtidens teknologiske løsninger som du kan installere hjemmefra, avslutter Hanssen.

ID.-modeller som nå produseres, har for øvrig med software 3.0 installert fra fabrikken.

