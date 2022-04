Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Du er nærmest programmert til å hate denne bilen. Du er jo norsk, og dette er ingen elbil.

VW Polo er noe så uvanlig som en småbil med bensinmotor, uten ledning, batterier og ladebehov.

Her vris en fysisk nøkkel rundt i en sylinderlås, og en 1,0-liters tresylindret motor freser i gang. Det er ingen utpreget imponerende lyd denne bilen lager, og det er definitivt ikke noe eksklusivt over vibrasjonene du kjenner i setet. Spesielt raffinert er med andre ord ikke denne motoren, men det merker du egentlig bare på tomgang.

95 ikke utpreget rampete hestekrefter tar deg til 100 kilometer i timen på ganske sedate 11,3 sekunder, men dreiemomentet fra denne turboladede tassen av en bensinmotor kommer tidlig. Det er ikke voldsomt med sine 175 Nm, men dobbeltclutchkassen sørger for å at turtallet er behagelig og snart nok lunter du rundt i godt driv.

Det er mulig at VW Polo på papiret fremstår som litt treg, men ute i trafikken går det godt nok. Styringen er rask og presis. Understellet er med på kjappe rundkjøringer og skarpe svinger. Dette er en bil du finner rytmen i når du kjører. Med Polo merker du at VW stadig kan å bygge solide biler.

OPPFRISKTE LITT: Nye VW Polo har fått LED-baklykter med dynamiske blinklys. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mye nye lys

«Solid» er et ord som oppsummerer denne bilen godt.

VW Polo har fått en liten oppfriskning nå, med såkalte «IQ light» LED-Matrix frontlykter, LED-lysstripe i frontgrill, ny støtfanger foran med integrerte tåkelys, nye LED-baklykter med dynamiske blinklys og ny støtfanger bak.

Innvendig bys det på ny belysning og et nytt instrumentpanel på brukbare 10,25 tommer i tillegg til trådløs lading av mobiltelefonen, som jo er smart. Bilen kommer også med et arsenal av sikkerhetssystemer og sågar syv airbager.

Fundamentale endringer er det åpenbart ikke denne gangen, men de elementene utvendig som er oppdatert til en ny look, må sies å gjøre jobben. Bilen tar seg godt ut på veien selv om noen litt tøffere felger nok er ønskelig.

IKKE VELDIG LEKENT: Interiøret på oppdaterte VW Polo. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Bedre infotainment

Etter å ha rattet litt rundt og latt deg sjarmere av bilens gode kjøreegenskaper, fikler du litt med infotainmentsystemet. Det er merkelig nok bedre og mer intuitivt enn det du får i en av de nye og elektriske ID-bilene fra VW.

Her er det tydelig at VW sikter seg inn på konservative kjøpere med VW Polo, mens ID-bilenes sjåfører må tåle et tregere og mindre smart infotainmentsystem. Det er snodig.

I det minste kunne ID.3- og ID.4-kundene forvente seg den samme responsen som Polos infotainmentsystem har, men det kan de dessverre ikke.

PLASS TIL MER ENN MAN TROR: VW Polo er ingen diger bil men er likevel pratisk. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Fornuftig forbruk

Forviller du deg ut på motorveien med en VW Polo med 1,0-liters motor, kunne det vært fristen å tenke seg at du vil slite litt med å holde følge. Voksne menn og kvinner med strenge blikk og sorte Audi e-troner suser forbi, travle og alvorlige.

Men det er bare i et øyeblikk, til du har fått din Polo opp i marsjhastighet, for da tar du innpå alvorlige elbiltryner så det holder. VW Polo er en overraskende stabil og komfortabel sak å ta ut på motorveien, og det støyer ikke plagsomt mye heller. Faktisk er det ganske fornøyelig å suse forbi alle som tvinges til siden for å lade sine elbilmonstre.

I VW Polo bekymrer du deg ikke for slikt, og forbruker kryper med letthet under en halvliter på mila.

STRAMT OG TYSK: Displayet foran sjåføren er ikke tøysete på noe måte, men funksjonelt og stramt. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ta med deg bagasje

Bagasjerommet sluker 350 liter, baksetene er brukbare og foran er det litt grått og kjedelig, men funksjonelt. En VW Polo som denne testbilen koster 302.400 kroner, og for den prisen får du kjappere elbiler med mer utstyr, som mange vil mene at er et bedre kjøp.

Det er helt lov, og sikkert ganske fornuftig, å mene at en elektrisk bil er best å gå for i disse dager, men det er også lov å ikke følge den strømmen. Er du vågal nok til å ikke ville stå i ladekø, tenke på batteritemperatur, ladehastighet og rekkevidde, fremstår VW Polo som et solid valg.