Dette er Norges topp 10 bilmerker 2022

Toyota er igjen på førsteplass når det gjelder YouGov BrandIndex' norske bilrangering som er utarbeidet ved hjelp av indeksscoren til YouGovs Brandindex og er gjennomsnittet av 6 forskjellige imageparametere: kvalitet, generelt inntrykk, verdi for pengene, anbefaling, omdømme og kundetilfredshet.

Toyota gjør det bra i mange land og topper rangeringen, ikke bare i Norge, men også globalt.

Norges topp 10 er tilnærmet uendret sammenlignet med 2021-kåringen. Volvo tar andreplassen og Mercedes-Benz ligger på tredjeplass.

Generelt gjør tyske bilmerker det godt i den norske bilrangeringen. Volkswagen tar fjerdeplassen, mens BMW tar femteplassen og Audi sjetteplassen.

Hyundai som har hatt suksess med sine elbiler, er det bilmerket som har forbedret sin poengsum mest siden i fjor. Det er imidlertid fortsatt et stykke opp til topp 10.

Om bilrankingen

Om bilrankingen

I Norge måler YouGov BrandIndex nordmenns oppfatning av mer enn 350 merkevarer, herav 32 bilmerker. Vi intervjuer 100 personer hver dag som er representative for den generelle befolkningen, og spør om deres holdninger til forskjellige merkevarer.

GLOBALT: YouGov BrandIndex’ globale bilranking er basert på data fra 22 markeder. Toyota inntar førsteplass foran Mercedes-Benz på andreplass. BMW tar tredjeplass.

For å vurdere helsetilstanden for bilmerkene globalt, har YouGov sett på data fra 22 markeder, som inkluderer Australia, Brasil, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, India, Indonesia, Japan, Kina, Malaysia, Mexico, Norge, Pakistan, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sverige, Taiwan, Thailand, Tyskland og USA.

Vi har gitt bilmerkene poeng fra 1 til 10 per land, hvor bilmerket er plassert blant topp 10 (fra 10 poeng for en førsteplass til 1 poeng for en tiendeplass).

Data er fra 1. februar 2021 til 31. januar 2022.