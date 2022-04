Volkswagen tilbakekaller over 100.000 biler

Det er en defekt batterisikring som potensielt kan forårsake brann eller elektrisk støt i disse bilene.

Omtrent 42.300 av bilene det gjelder, er modeller som Golf, Tiguan, Passat og Arteon, opplyser selskapet.

Ifølge den nasjonale tyske myndigheten for kjøretøy (KBA) gjelder dette årgangene 2019 til 2022, samt Multivan T7 lett kommersiell kjøretøy.

Kommunikasjonssjef i Volkswagen i Norge, Lars Joakim Hansen, sier til E24 at de ikke er kjent med at dette har ført til noen utfordringer for norske kunder.

– Dette gjelder et begrenset antall biler i Norge, fra en svært begrenset produksjonsperiode. For Volkswagen er sikkerhet alltid viktigst. Derfor tar vi kontakt med eierne for å utrette det som i ytterste konsekvens kan føre til skade, skriver Hansen i en SMS til E24.

Han opplyser ikke eksakt hvor mange kjøretøy det gjelder i Norge, men bekrefter at det er snakk om «et tresifret nummer av biler som blir sendt til reparasjon».