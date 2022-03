Denne kom litt ut av det blå. I går avduket Lotus sin første SUV, kalt Eletre – og den er elektrisk. Ja, du leste riktig. Lotus! Det erkebritisk bilmerket – startet av racinglegende Colin Chapman. En mann som skapte jubel blant fansen og frustrasjon blant konkurrentene i Formel 1 – under mantraet: Gjør ting enkelt – og kutt vekt.

Et mantra som i stor grad har fått leve videre i de over 40 årene som har gått siden Chapman gikk bort.

Til nå. På et øyeblikk ble nemlig alt dette forandret. Gode gamle Chapman ville nok snudd seg i graven. Eletre bryter med (nesten) alt Lotus er kjent for.

Her har den nye, kinesiske eiernen Geely, hatt stor påvirkning. Vi kjenner dem best gjennom Volvo – som de også eier – og deres satsning på elbiler der. Nå skal disse erfaringene brukes for å ta Lotus i samme retning.

Stort, tungt og komplisert

Men når det først skal bannes i Lotus-kirka, så gjør de det i alle fall med stil. For det er vanskelig å si annet enn at dette er en gnistrende lekker bil.

Den har et digert batteri på 105 kWt, baserer seg på ny og komplisert teknologi – og veier 2,2 tonn. De utvendige målene – lengden på 5,1 meter for eksempel – er sammenlignbare med Lamborghini Urus. Vi snakker fullvoksen SUV.

Til gjengjeld er det over 600 hestekrefter – og målet er rekkevidde på rundt 600 kilometer.

Skal du ha rask og linjelekker el-SUV, sier du? Da vil Lotus ha kontakt med deg.

Ikke de første

Bilen skal forresten ikke bygges i England, om du skulle tro det. Neida, den skal bygges i ... Wuhan, Kina. Høres det navnet kjent ut? Det burde det. Wuhan ble nemlig brått satt på kartet høsten 2019, takket være et visst virus – som vi etterhvert har blitt riktig så godt kjent med.

Så det skjer altså mye nytt og til dels revolusjonerende hos Lotus.

Men husk at mange andre har gått opp SUV-løypa før dem – og hatt suksess med det. Vi kan jo nevne Porsche, Aston Martin, Lamborghini og Bentley. Til og med Ferrari er veldig nært å lansere sin første SUV – og skal komme med elbil.

Lotus vil bare ha sin del av kaka.

Produksjonen starter mot slutten av året, sier Lotus.

Første av fire

Og et par ting med denne bilen ville nok selv Chapman anerkjenne. Lotus har for eksempel laget et system som lar luften strømme gjennom bilen – for å minske luftmotstand og bedre rekkevidden.

Dessuten har de vært rause med karbon og aluminium – for å spare vekt.

Så noen av prinsippene til den gode, gamle Lotus-gründeren lever altså videre.

Den er rask, også. Lynrask! 0-100 km/t skal gå unna på under 3 sekunder. Ikke glem at vi snakker om en SUV. Den melder seg inn i et svært eksklusivt selskap.

Minimalistisk – men likevel luksuriøst. Dette er et langt steg bort fra det vi er vant med fra Lotus.

Luksus

Interiøret er rimelig eksklusivt, det også. Her er vi milevis unna det du finner i de nåværende modellene – Seven og Elisa. Bare sjekk oled-skjermen på 15,1 tommer. Samme opplegg som i Mercedes EQS. Her er det også avansert head up display – med virtuell virkeligheten – og du kan få et stereoanlegg på 1.500 Watt, med 23 høyttalere.

Merk deg innsatsen som er lagt ned for å gi følelsen av luksus – samtidig som det tross alt er ganske minimalistisk.

Du kan velge mellom fire og fem seter – og et digert glasstak er tilgjengelig.

Lader raskt

Den trenger ikke mye tid på ladestasjonen, heller. Lotus hiver seg på 800 Volt-trenden, og sier den skal klare opptil 350 kW på lynlader. For å skjønne hva det betyr: 400 kilometer på 20 minutter. Da går det unna.

Og de har ikke tenkt å gi seg med denne. Eletre er den første av fire elektriske biler fra Lotus de kommende fire årene.

Den helt nye fabrikken i Wuhan skal etter planen åpne og starte produksjonen av det som ser ut til å bli en skikkelig godbit, mot slutten av året.

Det er kanskje ikke helt i Chapmans ånd, dette her. Men den bør passe norske kunder som hånd i hanske. I alle fall de som har en over middels fyldig bankkonto.

Du kan velge mellom fire og fem seter. Førstnevnte gir tilgang til den heftige midtkonsollen med skjerm på tuppen.

